Así puedes votar a Tejeda para que sea el pueblo mejor iluminado gracias a Ferrero Rocher

Tejeda, en Gran Canaria, y Fuente del Maestre, en Extremadura, son los dos pueblos finalistas del concurso 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher.

El vencedor recibirá la icónica iluminación dorada de Navidad de la marca que cada año capta la atención de toda España. De ahí que el pueblo grancanario necesite del apoyo de todos para lograr su objetivo. Pero, ¿sabes cómo hacerlo?

Votar a Tejeda en este concurso es muy fácil. Solo tienes que acceder a la web (https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/votar/), rellenar el formulario y pulsar el botón para votar.

Si quieres apoyar a un pueblo canario para que gane esta oportunidad única, no lo dudes. Un simple voto puede marcar la diferencia y llevar a uno de los pueblos más bellos de España a brillar como nunca antes.

Los finalistas

Tejeda

En el centro de Gran Canaria, la belleza de Tejeda se integra en el espectáculo natural de su paisaje. Sus rincones llenos de encanto invitan a disfrutar de la tranquilidad y a contemplar sus espectaculares vistas, descritas por Miguel de Unamuno como tempestad petrificada.

Tejeda. / ferrerorocher.com

Fuentes del Maestre

La riqueza arqueológica y monumental de este enclave pacense es testigo de la huella que ha dejado la historia en sus blancas y hermosas calles, desde el Paleolítico a nuestros días, pasando por la época romana, mudéjar o renacentista. Una belleza serena rodeada de olivares.