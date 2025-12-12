Rescatadas 270 personas, entre ellas 22 menores, a bordo de un cayuco cerca de La Restinga
La mayoría eran varones de origen subsahariano; entre ellos viajaban 67 mujeres y 22 menores
Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a 270 personas que iban a bordo de un cayuco en las cercanías del muelle de La Restinga, en el Hierro, donde han sido desembarcadas, y tres de ellas han sido trasladadas al hospital insular por problemas de salud.
Según la información recabada por EFE de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 270 personas de origen subsahariano, en su mayoría varones, entre los que viajaban 67 mujeres y 22 menores de edad.
Todos fueron atendidos en el puerto por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.
Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de ocho días desde la isla de Jinack, en Gambia.
A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Malí, Guinea-Conakry y Guinea-Bisáu.
Los tripulantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
