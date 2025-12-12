El precio de los huevos escala un 21% y convierte la tortilla en manjar de lujo

La ovoflación prosigue. Los huevos fueron en noviembre un 21% más caros que en el mismo mes de 2024. El Índice de Precios de Consumo (IPC) refleja una escalada que, si bien es de las más moderadas a nivel nacional, está convirtiendo un producto básico de la cesta de la compra casi en un auténtico manjar de lujo. Y no digamos un plato para el que se necesitan varios y que forma parte del menú semanal de muchas familias: la tortilla. El precio de cada huevo en Canarias sobrepasa ya los 26 céntimos y en tan solo cuatro meses –desde que se detectaron en España los primeros focos de gripe aviar el pasado julio– acumula un incremento del 7,2% en el Archipiélago. Una situación que también está afectando al coste de la carne de pollo, que en noviembre fue un 8,3% más cara que un año atrás. Y en Canarias la subida fue el doble que a nivel nacional. Aunque la inflación de los alimentos se mantuvo por debajo del 2%.

El Archipiélago se posicionó en el décimo primer mes del año como la comunidad menos inflacionista. El IPC aumentó un 2,3%, afectado especialmente por la subida del precio de los hoteles y restaurantes y de los gastos asociados a la vivienda. Respecto a los primeros, alojarse o comer fuera de casa cuesta ahora un 5,4% más que el año pasado. Este tipo de servicios acumula 53 meses consecutivos de alzas en sus tarifas, pero lejos de detectarse un aterrizaje, el incremento registrado este año fue mayor que el de 2024. Por otro lado, el grupo vinculado a la vivienda aumentó su precio un 3,9%, impulsado sobre todo por el incremento de la electricidad respecto al año pasado.

En general, los precios en Canarias mantuvieron el pasado noviembre una tendencia moderada. Si se analiza su avance mensual, el vestido y el calzado es el grupo que experimenta una subida mayor. En concreto, del 2,7%. Algo que no es extraño si se tiene en cuenta que el sector textil se adentra en la temporada de invierno y en noviembre arrancó la campaña de compras navideñas. De nuevo, los restaurantes y los hoteles están entre los que más se encarecieron de un mes a otro. Sus precios sumaron un 0,9% si se comparan con los del mes de octubre, mientras que a nivel nacional descendieron un 0,5%. Igualmente, este comportamiento sigue la dinámica del calendario, con el arranque de la temporada alta turística en el Archipiélago, mientras el sector alojativo se retrae en el resto del país.

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) destaca la evolución de los alimentos y bebidas no alcohólicas debido a la importancia que tiene en la cesta de consumo, ya que productos básicos están subiendo bastante de precio. En general se contabilizó un repunte del 2,8% a nivel nacional y un 1,8% en las Islas. Además de los huevos y la carne de pollo, la de vacuno anota un alza del 17,2%, el pescado un 8,5%, el café más de un 13% y la fruta fresca avanzaron un 7,3%.

Por su parte, CEOE-Tenerife también resaltó que aunque los datos del IPC confirman una continuidad en la moderación de la inflación, los niveles actuales se mantienen por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, que se sitúa en el 2%. Por lo que aconseja una lectura prudente del contexto económico.