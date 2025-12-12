Menos papeleo, más atención

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias trabajamos para que acceder a los servicios sociales sea más ágil, sencillo y transparente.

La transformación digital ya es una realidad:

✔️ Expedientes online

✔️ Tarjeta digital de discapacidad

✔️ Trámites para familias numerosas

✔️ Procesos más rápidos, claros y accesibles

Todo gracias al impulso de la tecnología y a la financiación de los fondos europeos, para estar cada día más cerca de ti.

🔗 Más información: www.gobiernodecanarias.org/bienestarsocial/

