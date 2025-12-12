La Guardia Civil empieza a vigilar a los canarios que tengan bicicletas eléctricas: el papel que deben contratar cuesta desde 20 hasta 150 euros anuales si no quieren ser sancionados

En enero de 2026 no solo entrará en vigor no solo entrará en vigor la baliza V-16, sino también uno de los cambios normativos más importantes de la movilidad. Se obligará a determinadas bicicletas a contar con seguro obligatorio.

La nueva Ley de Seguros de Automóviles introduce la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para los vehículos de movilidad personal, una medida que cuenta con un amplio respaldo social.

Bicicletas eléctricas

La Dirección General de Tráfico distingue entre dos tipos de bicicletas eléctricas:

EPAC o pedelec (son las más comunes): motor de hasta 250 W y alcanza hasta los 25 km/h. Estas no necesitarán seguro obligatorio porque se consideran bicicletas convencionales.

(son las más comunes): motor de hasta 250 W y alcanza hasta los 25 km/h. Estas no necesitarán seguro obligatorio porque se consideran bicicletas convencionales. Speed Pedelecs: alcanzan hasta los 45 km/h, deberán matricularse, registrarse y contratar un seguro de responsabilidad civil a partir del 2 de enero de 2026.

Todo esto está recogido en la Ley 5/2025 "existen modelos de bicicletas con pedales y motor auxiliar al pedaleo que pueden superar los 45 km/hora. Por ello, en aras a proteger a las víctimas de los accidentes de circulación, se ha considerado conveniente seguir exigiendo a los propietarios de estos vehículos la suscripción del seguro obligatorio de vehículos a motor. Para los vehículos que antes de la entrada en vigor de esta ley no tenían la consideración de vehículos a motor y que, de acuerdo con lo previsto en esta ley, pasan a ser considerados vehículos a motor, se establece un periodo transitorio de seis meses para suscribir el seguro obligatorio de responsabilidad civil de la circulación de vehículos a motor".

Esta normativa también se aplica a los patinetes eléctricos.

Multas

El coste del seguro oscila entre 20 y más de 100 euros anuales, todo depende de la cobertura que ofrezca. Las personas que circulen si él a partir del 2 de enero de 2026, se enfrentarán a multas de entre 200 y 1.000 euros.

Será obligatorio obtener un certificado de circulación, la inscripción en el registro público de la DGT y colocar en el vehículo una etiqueta que identifique el número de registro asignado.