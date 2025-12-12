Canarias apuesta por la IA para modernizar la Administración

El Gobierno de Canarias ha destacado el papel transformador de la inteligencia artificial (IA) para aumentar la eficiencia de los servicios públicos. Más de 200 empleados públicos participaron presencialmente y más de 400 de manera virtual en el I Congreso de Inteligencia Artificial aplicada a la Gestión de Gobierno, organizado por la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, en colaboración con el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP). Tanto la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, como la directora del ICAP, Pino de León, han respaldado firmemente esta iniciativa, que se enmarca en la estrategia de modernización impulsada por el Gobierno.

Durante la inauguración, el viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens, resaltó la elevada participación, que “demuestra el interés creciente por la inteligencia artificial en la Administración”. Llorens subrayó que la IA no sustituye a las personas, sino que complementa y potencia su trabajo: “Nos permite liberar tiempo de tareas repetitivas y enfocarnos en decisiones que requieren criterio humano. La inteligencia artificial transforma, no reemplaza”.

El viceconsejero también insistió en la importancia de un uso responsable de la IA, garantizando su aplicación ética, segura y transparente, maximizando beneficios para la ciudadanía y minimizando riesgos.

Por su parte, la directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos, Guadalupe González Taño, señaló que uno de los objetivos estratégicos del Gobierno es que los empleados públicos se sientan protagonistas de esta transformación digital. “Queremos que comprendan cada paso del proceso, se sientan acompañados en esta transición y no se queden rezagados. La formación y la participación activa son esenciales para que la IA cumpla su verdadero potencial dentro de la Administración”. A lo largo de la jornada, expertos en innovación y digitalización compartieron experiencias y debatieron sobre los retos y oportunidades que ofrece la IA en la Administración, desde la automatización de procesos hasta la analítica avanzada para planificación y evaluación de servicios.

El Congreso refuerza el compromiso del Gobierno de Canarias con la innovación tecnológica como palanca para una administración más ágil, cercana y orientada a las necesidades de la ciudadanía.