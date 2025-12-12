Contenido patrocinado
Canarias accesible, conectando personas, eliminando barreras
El Día y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias celebran un evento que abordará la inclusión real en nuestra sociedad y las herramientas para mejorar la accesibilidad en espacios públicos.
📅 Jueves, 18 de diciembre de 2025 📍 Hotel Iberostar Grand Mencey – Salón Plataneras 🕘 9:30 h
Con la participación de representantes institucionales y entidades sociales como ONCE, Cruz Roja y FASICAN, entre otras, este encuentro abrirá un espacio de diálogo y propuestas para eliminar barreras y conectar personas.
🔗 Inscríbete: Aforo limitado. Acceso exclusivamente con invitación previa confirmación por mail de EL DIA
- La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
- ¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl
- Continúa la búsqueda de una persona tras el golpe de mar en Los Gigantes que deja cuatro muertos
- El SMI podría subir 90 euros en 2026: el anuncio de Yolanda Díaz que beneficiaría a miles de canarios
- Localizado un cadáver en estado de momificación en un barranco de La Palma
- El Estado recurre una norma canaria sobre puertos deportivos que Torres aprobó como presidente
- Antonio Luis Brito: 'Europlátano es la Organización de Productores de Plátano que más crece en las islas
- Fallece Ramón Trujillo, uno de los padres fundadores de la Academia Canaria de la Lengua
Menos papeleo, más atención
Contenido patrocinado
Canarias accesible, conectando personas, eliminando barreras
Contenido patrocinado