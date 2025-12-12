Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo la evolución de la borrasca Emilia en CanariasManifestación de taxistas en Santa CruzMaría Corina MachadoHuelga de médicos en CanariasAbsentismo laboral
instagramlinkedin

Canarias accesible, conectando personas, eliminando barreras 

Accesibilidad

Accesibilidad

El Día

El Día

El Día y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias celebran un evento que abordará la inclusión real en nuestra sociedad y las herramientas para mejorar la accesibilidad en espacios públicos.

📅 Jueves, 18 de diciembre de 2025 📍 Hotel Iberostar Grand Mencey – Salón Plataneras 🕘 9:30 h

Con la participación de representantes institucionales y entidades sociales como ONCE, Cruz Roja y FASICAN, entre otras, este encuentro abrirá un espacio de diálogo y propuestas para eliminar barreras y conectar personas.

🔗 Inscríbete: Aforo limitado. Acceso exclusivamente con invitación previa confirmación por mail de EL DIA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents