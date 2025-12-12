Canarias accesible, conectando personas, eliminando barreras 

El Día y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias celebran un evento que abordará la inclusión real en nuestra sociedad y las herramientas para mejorar la accesibilidad en espacios públicos.

📅 Jueves, 18 de diciembre de 2025 📍 Hotel Iberostar Grand Mencey – Salón Plataneras 🕘 9:30 h

Con la participación de representantes institucionales y entidades sociales como ONCE, Cruz Roja y FASICAN, entre otras, este encuentro abrirá un espacio de diálogo y propuestas para eliminar barreras y conectar personas.

🔗 Inscríbete: Aforo limitado. Acceso exclusivamente con invitación previa confirmación por mail de EL DIA