Alertas por viento, lluvia y nieve para afrontar este sábado la peor parte de la borrasca Emilia

La borrasca de alto impacto Emilia ha disparado todas las alarmas. El objetivo es que Canarias esté preparada para afrontar su peor cara, que se prevé que aparezca este sábado. Con este objetivo, la Dirección General de Emergencias decretó este viernes varios niveles de aviso: la situación de alerta máxima por oleaje; la alerta por inundaciones costeras, lluvia y viento; y la prealerta por tormenta. Aunque la más llamativa de todas es, quizás, la alerta por nevada en las cumbres de Tenerife. En el caso de La Palma y Gran Canaria, hay también prealerta por el mismo fenómeno atmosférico.

Por su parte, y en consonancia con las directrices del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife activó el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN). Ordenó el cierre de las carreteras que discurren hacia al Parque Nacional del Teide, así como el acceso a todos los senderos. Mientras, la Consejería de Bienestar Social canceló además la actividad de los centros de día de mayores hasta el domingo, inclusive, por precaución.

Ayuntamientos

Los municipios de la Isla también han extremado precauciones. El Ayuntamiento de Santa Cruz activó el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) y reforzó todos los servicios municipales para revisar el estado de cauces de barrancos, imbornales del alcantarillado y demás infraestructuras que pudieran verse afectadas. El organismo ordenó clausurar las instalaciones municipales que conlleven la afluencia de público y suspendió las actividades al aire libre –entre las que se encuentra el Rastro de la capital de este domingo–. Además, ante la alerta por fenómenos costeros, procedió al cierre de Los Charcos de Valleseco y El Bloque.

En la misma línea, el Ayuntamiento de La Laguna activó el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) y también dictaminó el cierre de instalaciones públicas, deportivas y culturales. Así como la suspensión de cualquier actividad municipal organizada o autorizada por la Corporación local.

Localidades especialmente sensibles al mal estado del mar, como Garachico y Los Silos, han implementado restricciones de tráfico y estacionamiento. Además, recomiendan evitar la circulación y permanencia en las zonas afectadas y extremar precauciones en áreas próximas a la costa, para prevenir riesgos.

Previsión

Estas medidas están justificadas. Emilia dejará este sábado tormentas, granizo y nevadas en Tenerife que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos naranjas –peligro importante– en todas las Islas. Aunque parece que las menos afectadas serán Lanzarote y Fuerteventura, que mantienen la mayoría de avisos en amarillo –peligro bajo–, salvo por fenómenos costeros.

Y aunque los peores efectos se esperan para este sábado, Emilia ya ha causado estragos este viernes en Tenerife. Varios aviones han sido desviados al Aeropuerto del Sur desde Los Rodeos por las condiciones meteorológicas y más de 25 vuelos han sufrido algún tipo de retraso en la estación aérea del norte de la Isla, ya sea a la hora de salida o de llegada. En concreto, y hasta bien entrada la tarde de este viernes, en el aeródromo lagunero ha hecho falta desviar cinco vuelos y cancelar otros dos.

El sábado, jornada intensa

El delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, confirma que lo peor de este episodio está por llegar. «Será una situación complicada y lo más significativo en Tenerife y Gran Canaria llegará durante la mañana y el mediodía del sábado», señala. La zona norte de ambas islas podrá experimentar rachas de viento muy fuertes que alcanzarán y superarán los 70 y 100 kilómetros por hora.

En lo que se refiere a las precipitaciones, Emilia también repartirá lluvia, aunque de forma desigual, por todo el Archipiélago. Al igual que con el viento, los acumulados más importantes se prevén en la mitad norte de Tenerife y de Gran Canaria. Allí será donde llueva con mayor persistencia, junto a Lanzarote y Fuerteventura y el norte de La Palma y La Gomera.

El mal estado del mar por viento y oleaje generará en algunas zonas riesgo de inundación costera por saltos de olas a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa. Especialmente tres horas antes y después de las pleamares.

Nieve en Tenerife

Pero si hay una Isla que deba prepararse es Tenerife, que experimentará precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel (granizo blando) a partir de los 1.600 metros de altitud. La nieve alcanzará, e incluso podrá superar, los cinco centímetros de alto. En el caso de Gran Canaria y Tenerife, esas acumulaciones en cumbres podrán llegar hasta los dos centímetros.

Con el trascurso de la jornada, la borrasca irá dejando atrás las islas orientales hasta finalizar su visita por el Archipiélago. «Es probable que se mantengan avisos hasta la primera mitad del domingo, pero una vez alcanzado el mediodía habrá condiciones meteorológicas favorables», aclara Suárez. Por otro lado, Canarias no es la única comunidad autónoma que se está viendo afectada por esta borrasca. Otras regiones como Andalucía y Ceuta también han extremado precauciones y han activado la alerta naranja –riesgo importante– por lluvia. En el caso de Galicia, también, por oleaje.