La Universidad de La Laguna y Rosa María Aguilar, absueltas tras la demanda de TECH Universidad Tecnológica

El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santa Cruz de Tenerife acaba de absolver a la Universidad de La Laguna (ULL) y a la antigua rectora Rosa María Aguilar de la demanda interpuesta por TECH Universidad Tecnológica, que en marzo de 2021 demandó a las dos partes por actos denigratorios tras la publicación del comunicado conjunto de las universidades públicas canarias sobre la supuesta implantación de una universidad on line en el Archipiélago. Tras solicitar la prohibición de que dicha información se continúe publicitando y condenar a los demandados con más de 442.000 euros, la Justicia ha resuelto ahora absolver a la ULL y a Aguilar y declara mala fe por parte de TECH.

El rector de la ULL, Francisco García, indicó que tanto el equipo académico como Rosa Aguilar se encuentran «tranquilos y contentos». La demanda se interpuso después de que las universidades públicas canarias advirtieran del riesgo de implantar en el Archipiélago una universidad privada on line que no ofertaba títulos oficiales y que en ese momento tampoco figuraba en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Universidades. Ese comunicado se emitía después de que TECH hubiera anunciado su intención de implantarse en la Zona Especial Canaria (ZEC) y, aunque ya había dado ese paso, la sentencia recién emitida recuerda que en ese momento aún no contaba con la condición de universidad. De hecho, ese reconocimiento lo obtuvo finalmente el pasado mes de marzo de 2024, cuando el Parlamento de Canarias aprobó de manera oficial el funcionamiento del centro, que se convirtió en la quinta universidad privada que presta sus servicios en Canarias. El grupo ya contaba con centros en México, Costa Rica, Perú, Colombia y Andorra y en ese momento adquirió plenas facultades para ofrecer títulos de grado, máster y doctorado en España.

Confusión y engaño

El rector Francisco García insistió en que la sentencia demuestra de nuevo que aquello que sostenía Aguilar «era cierto», porque en aquel momento los títulos que ofrecía TECH procedían de universidades extranjeras y que no habilitaban a los titulados en el contexto español. «Consideramos que todo ello provocó una gran confusión y cierto engaño en el público destinatario», indicó García. «Esa empresa, TECH, estaba emitiendo una información que no era cierta», concluyó de manera rotunda el actual rector lagunero.

El juez cree que las declaraciones de la antigua rectora estaban «ajustadas a la realidad»

En cuanto al comunicado emitido por las dos universidades, el Juzgado de lo Mercantil considera ahora que los temas abordados son veraces y que se ajustan a la realidad e incluso añade que «TECH trata de manipular y adulterar la realidad» sobre las fechas de aprobación como universidad por parte de los órganos competentes. «El comunicado es absolutamente ajustado a la realidad» y es TECH «quien la ha adulterado artificiosa y maliciosamente», incluye la sentencia.

Informe negativo

El documento es claro al afirmar que las conductas que TECH reprocha como desleales «carecen de aptitud para distorsionar las decisiones de mercado» e incluso añade que las universidades públicas denunciaron las conductas de la privada y ello «coadyuva a su correcto funcionamiento y tiende a proteger el bien jurídico». Francisco García recordó que, a pesar de estos antecedentes, TECH Universidad Tecnológica ha sido autorizada como tal para funcionar en Canarias: «Aunque cuenta con un informe muy negativo por parte del Ministerio de Universidades. No es una opinión, es un hecho».