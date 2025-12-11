Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria: "Si Francia tuviera unas islas junto a África, lo aprovecharía"

La Cámara de Comercio de Gran Canaria prepara un informe en el que va a detallar el coste de oportunidad que ha asumido España por la escasa relevancia que ha otorgado a contar con un territorio como Canarias tan cerca de África. «Si fuera Francia o Inglaterra, otra cosa sería», lamentó ayer el presidente de la entidad cameral, Luis Padrón, para quien el tiempo perdido hasta el momento no puede ser excusa y animó a revertir este comportamiento.

Ejemplo de ello es Africo, la Asociación Iberoafricana de Cámaras de Comercio que reúne a instituciones españolas, portuguesas y africanas con el objetivo de gestar redes de negocio hasta el momento inexploradas. Gran Canaria es sede permanente y ostenta en este momento la presidencia, que es rotatoria.

Almuerzo navideño

Padrón pronunció estas palabras en los prolegómenos del tradicional almuerzo navideño organizado por la entidad que preside. Una cita a la que acudieron decenas de empresarios y varios representantes institucionales. Entre ellos, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el tercer teniente de alcalde de la capital grancanaria, Francisco Hernández Spínola; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, o el rector de la ULPGC, Lluís Serra, entre otros.

El anfitrión expuso que 2026 es año electoral para las 85 entidades camerales españolas. Su intención es continuar al frente de la de Gran Canaria, y también la de «la mayoría» de los integrantes del actual pleno. Si se presentan otros candidatos habrá que desempolvar las urnas; de lo contrario, Luis Padrón volverá a ser investido en torno a «mayo o junio».

Viabilidad garantizada

Sea de uno u otro modo, «la viabilidad» de la institución «está garantizada». Tras la travesía del desierto que hubo de afrontar desde que en 2010 se decretó el fin de la obligatoriedad del pago de las cuotas camerales, Luis Padrón arrancó su periodo como presidente –en 2022– con un presupuesto anual de 3,6 millones de euros. «El año próximo dispondremos de 7,6 millones», detalló el máximo representante de la Cámara de Gran Canaria.

Un soporte financiero que ha ido creciendo por la colaboración con los diferentes niveles de la Administración. Programas para la prestación de servicios a las alrededor de 41.000 empresas que están operativas en la Isla, «sorprendentemente 4.500 con un titular extranjero al frente», detalló el presidente cameral.

Las dos líneas principales para «eliminar el estrangulamiento» que, en palabras de Padrón, sufren estos negocios son acabar con la «sobrerregulación, la burocracia», y frenar «el absentismo».