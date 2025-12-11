Navidad blanca en Canarias por una borrasca que traerá viento, lluvia e incluso nieve
El temporal de «gran impacto» Emilia obliga a la Aemet a activar avisos amarillos para el sábado por nevada en cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria
La Navidad llega a Canarias con la borrasca Emilia, que traerá viento, lluvia, oleaje e incluso nieve. Desde mañana al mediodía, un frente frío procedente del Golfo de Cádiz atravesará las Islas y la parte delantera de la borrasca será la que afectará especialmente al Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado varios avisos amarillos por estos fenómenos.
Las islas no capitalinas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife serán las primeras en tornarse de color amarillo –peligro bajo– en el mapa de avisos de la Aemet por viento y fenómenos costeros. Al mediodía se incorporarán Tenerife y Gran Canaria. Y el resto del Archipiélago lo hará durante la tarde. Eso sí, con el transcurso de la jornada la situación costera empeorará, especialmente en el canal entre Tenerife y La Gomera –que pasará a peligro importante–.
Punto álgido
Aunque el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, advierte de que la peor parte de la borrasca llegará el sábado. «Aaumentará la inestabilidad en el Archipiélago y, con ello, las probabilidades de precipitaciones intensas que empeorarán el estado del mar», agrega.
Las lluvias más fuertes se producirán en la provincia de Las Palmas durante la madrugada y a primeras horas de la mañana. En las Islas occidentales, en cambio, después del mediodía. Aunque lo más llamativo es, quizás, que estas precipitaciones se darán en forma de nieve en cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. «Sobre todo por encima de los 1.500 metros», señala el delegado.
Fenómenos costeros
Se esperan rachas de viento muy fuertes de componente norte, que podrán superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas y cumbres. Y también se prevé chubascos fuertes, acompañados de granizo y tormenta. Todos estos fenómenos provocarán oleaje en las costas del Archipiélago. De hecho, todas las Islas se elevarán a aviso naranja –peligro importante– por fenómenos costeros. Municipios como Los Silos y Garachico (Tenerife) ya han tomado medidas preventivas e implementarán, desde mañana, restricciones de tráfico y estacionamiento. Además, recomiendan evitar la circulación y permanencia en las zonas afectadas y extremar precauciones en áreas próximas a la costa, para prevenir riesgos.
Pese a todo, Suárez aclara que el episodio durará poco. «Las precipitaciones y el viento se concentrarán mañana, pero es probable que el domingo haya una mejora notable y que incluso desaparezcan los avisos», concluye.
