Los médicos 'invaden' las capitales de Canarias en el tercer día de huelga contra el Estatuto Marco: "Estamos esclavizados"

Los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) irrumpieron este jueves en las capitales del Archipiélago para protestar en contra del polémico borrador del Estatuto Marco. Las concentraciones sucedidas durante el tercer y penúltimo día del paro convocado a nivel nacional han sido las más numerosas, pues han pasado de reunirse a las puertas de hospitales y centros de salud a congregarse a las puertas de la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Subdelegación, en Santa Cruz de Tenerife.

Bajo proclamas como "Queremos negociar, no tragar" o "Soy médico, no esclavo", los facultativos isleños exigieron tener una mayor participación en la redacción del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios públicos. Desde principios de año han venido denunciando que el borrador de la ley no atendía a sus principales reivindicaciones: reducir la sobrecarga de trabajo que enfrentan y equiparar la retribución a la del resto de países.

En realidad, para el colectivo médico no se trata solo de arreglar algunos flecos sueltos del documento; quieren lograr un estatuto y un Ámbito de Negociación propios, así como una clasificación profesional -denominada A+- que se ajuste mejor a su formación y que les equipare a otras profesiones como jueces o fiscales.

En Tenerife

En la capital chicharrera, los facultativos no solo se hicieron oír, sino que su presencia en Méndez Núñez provocó que notables retenciones en las vías más cercanas. La neuróloga Vanesa Díaz es una de esas especialistas que acudió a la concentración para pelear por mejores condiciones. "Somos un colectivo con mucha vocación y nos cuesta mucho movilizarnos porque sufrimos por el paciente, hemos dejado consultas y plantas sin cubrir y eso nos duele, pero creo que nuestras reivindicaciones son necesarias", defendió.

La reforma del Estatuto Marco ha unido a toda la profesión, una circunstancia que no suele ser habitual. A lo largo del año, estos profesionales se han concentrado en más de tres ocasiones y han logrado a todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que tanto la huelga como las protestas puntuales se han desarrollado en diferentes puntos del territorio español.

Descontento

Según criticó la neuróloga, el borrador de la norma perpetúa un sistema que no respeta sus derechos como trabajadores. "Trabajamos de forma ininterrumpida durante 24 horas, no tenemos un límite horario semanal y cobramos las guardias a un precio menor que la hora ordinaria; parece que se busca que el médico sea esclavo y que encima eso se regule por ley", denunció.

La jornada de huelga de este jueves ha sido la de mayor seguimiento. Según la Consejería de Sanidad, el 23,8% de la plantilla médica de Atención Primaria y Hospitalaria secundó el paro, frente al 18% de los dos primeros días. Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico en Canarias (CESM), Levy Cabrera, resaltó que muchos facultativos se reservaron para salir a protestar en este tercer día. "No pretendíamos que hicieran los cuatro días de huelga, sino que se repartieran e hicieran al menos uno y muchos han aprovechado para protestar hoy enfrente de la Subdelegación", explicó.

Meses de protestas

El descontento de los trabajadores surge hace meses tras conocer un primer borrador que consideraban perjudicial para sus derechos laborales y para la calidad asistencial. El pasado viernes, ante las críticas, el Ministerio de Sanidad lanzó una contraoferta que tampoco ha convencido a los sindicatos. En el documento, la Administración garantizaba varias cuestiones: reducir las guardias de 24 a 17 horas, fijar el límite de la jornada semanal en un máximo de 45 horas, OPEs obligatorias cada dos años acompañadas de herramientas para el control de la temporalidad y límites a los nombramientos de interinidad.

Pese a que los sindicatos han reconocido que Sanidad se ha aproximado bastante a sus principales propuestas, han decidido mantener la huelga porque consideran que las propuestas actuales «siguen siendo totalmente insuficientes».

Si tras estos cuatro días de paro nacional no se alcanza una solución, se convocará otra huelga para el 14 y 15 de enero. La ministra Mónica García manifestó su máximo respeto a las reivindicaciones, pero defendió que ya se han celebrado más de 60 reuniones para reformar el Estatuto Marco y que algunas demandas exceden sus competencias. «Son las comunidades autónomas las que gestionan las retribuciones, las plantillas y los recursos», añadió.