Luz verde del Congreso al decreto ley de ayudas para la recuperación de La Palma

La Palma se beneficiará de más ayudas de reconstrucción por daños vinculados a la erupción del Tajogaite una vez convalidado por el Congreso el decreto ley que garantizará "más renta disponible, más inversión y más consumo" para los palmeros, según ha asegurado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.Así lo ha afirmado durante su defensa en el debate en el pleno de dicha Cámara, antes de la votación para la convalidación que será esta tarde, del texto del Real Decreto-ley 13/2025 aprobado el 25 de noviembre, que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma incluye medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras las erupciones, es decir contiene de manera clara aquello que requería aún de normativa legislativa para su aprobación.

Entre otros aspectos, se incluye en la norma la unificación de la bonificación del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, garantizada para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027. A partir de ahí y en base a la mejora de la economía de la isla y conforme a la misma, se propondría el porcentaje de bonificación para ejercicios futuros, según ha explicado el ministro en su intervención. Asimismo una moratoria del pago del principal y los intereses de los préstamos de los agricultores que adeuden préstamos y créditos con o sin garantía hipotecaria en los municipios que fueron afectados por el volcán. También el uso del superávit del año 2024 por cuantía de 100 millones de euros para financiar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma, principalmente. "Esto se hace para paliar al sector mas afectado: el primario", ha dicho.

Compromisos

El ministro ha destacado la aportación del Estado de 1.237,5 millones de euros a la reconstrucción, como muestra del compromiso de apoyo del Gobierno con los palmeros. Todas las personas que perdieron su primera vivienda "han recibido ya el cien por cien de las ayudas", ha asegurado.

Pese al largo tiempo que duró la erupción, no se registró "ninguna víctima mortal directa", según el ministro, quien ha atribuido el éxito a factores como el comportamiento ejemplar de la sociedad palmera en su compromiso con la seguridad. "Respondió a las normas y a las órdenes que se daban desde Protección Civil y desde los ámbitos de la seguridad", ha señalado. Torres ha añadido que, aunque se ha avanzado en los últimos años en la recuperación de la isla de La Palma, hay que seguir trabajando para que sea "absolutamente definitiva".

Por su parte, la diputada Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha criticado el retraso en la aprobación del decreto, que "llega en el último pleno del año, generando meses de incertidumbre" sobre aspectos como la bonificación del IRPF. Ha reprochado que Canarias tenga que destinar su superávit a asumir parte del coste mientras el resto de comunidades podrá emplear el cien por cien del suyo. "No es justo financiar la reconstrucción a costa del bolsillo de los canarios", ha advertido tras reclamar la prórroga de los 100 millones comprometidos previamente.

Política útil

Desde las filas socialistas, la diputada Alicia Álvarez ha asegurado durante el debate que la convalidación del decreto demostrará que "la política es útil" y que está "para mejorar la vida de la gente". Entre otros aspectos de la norma ha destacado la importancia del superávit para "seguir ayudando al sector más importante de la isla: el plátano y el conjunto del sector agrario". Las instituciones "han cumplido por encima de las expectativas" desde el inicio de la crisis, sobre todo en el apoyo a quienes lo habían perdido todo y debían comenzar de nuevo con ayudas que serán "un desahogo real" para las familias. En La Palma "ya vemos signos de recuperación: tiene hoy más población, más empresas inscritas y la menor tasa de paro de su historia", ha añadido. Pese a ello, "no nos vamos a quedar tranquilos. La Palma necesita más y vamos a estar siempre con ella, gobierne quien gobierne", ha señalado.

En términos más duros se ha manifestado el diputado del PP Juan Antonio Rojas, quien ha lamentado las dificultades en la isla para el retorno a la normalidad. Para el diputado del PP, la estrategia de la habilitación del superávit canario para la reconstrucción es una "tomadura de pelo". "Se han reído de nosotros otra vez. Ni agenda canaria ni compromisos: el sanchismo es un juego de trileros", ha asegurado. También el diputado de Vox Andrés Alberto Almeida ha sido muy crítico y ha dicho que es "humillante" comparar el trato dado por las autoridades a los damnificados en La Palma con el de quienes transgreden "violentamente" las fronteras. A ellos sí se les garantizan los mejores alojamientos y manutención rápidamente, no al resto, ha lamentado.