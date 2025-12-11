La estafa de los premios navideños se dispara: la Guardia Civil lanza este aviso urgente a todos los canarios
Así intentan engañar los ciberdelincuentes a sus víctimas en Navidad
La Navidad es una de las épocas que más compras se realizan y por ello, también una de las favoritas de los ciberdelincuentes. Durante el periodo navideño, aumentan las promociones, ofertas y mensajes con el objetivo de que el consumidor acabará adquiriendo los artículos en los comercios más económicos. Sin embargo, detrás de todo están los fraudes que buscan conseguir los datos personales y bancarios de sus víctimas.
"Cuidado con los cupones, sorteos y premios navideños que recibas por email, SMS y apps de mensajería, durante estas fechas proliferan mensajes fraudulentos. No piques, es una técnica usada por los ciberdelincuentes para obtener datos personales y financieros", avisa Guardia Civil desde su cuenta oficial en X.
Así funciona la estafa más común de las Navidades
La técnica que utilizan los estafadores es el phishing "que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico", explica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
Las técnicas más utilizadas son los cupones con descuentos imposibles, ofreciendo a la víctima una rebaja tan tentadora que no puede ser real. También sorteos de productos muy demandados, se aprovechan de que muchas familias buscan productos similares que ya se han agotado para hacerles creer que lo pueden conseguir. Y premios que piden hacer clic en un enlace.
Para que el fraude sea lo más real posible, los delincuentes replican las páginas web oficiales para crear una falsa seguridad entre sus víctimas.
Cómo detectar un mensaje fraudulento
Los agentes de seguridad recomiendan desconfiar de las notificaciones que reciban de manea inesperada, especialmente si nunca se ha visitado esa página web. Estas son las principales señales que deben hacer saltar las alarmas de los consumidores:
- Direcciones de correo electrónico sospechosas
- Errores gramaticales y faltas de ortografía en el mensaje
- Enlaces que no llevan a páginas oficiales
- Archivos adjuntos
Las empresas no solicitan datos confidenciales por estas vías de mensajería, todos los sorteos se avisan a través de los canales oficiales.
Cómo deben actuar las víctimas
La Guardia Civil recuerda que en la prevención está la clave y aconsejan:
- Nunca hacer clic en los enlaces ni descargar los archivos adjuntos
- No responder a los mensajes
- Eliminarlos siempre de manera inmediata para evitar caer en el fraude.
- Comprobar siempre los sorteos o promociones a través de las páginas oficiales.
Las autoridades recomiendan no introducir datos personales y bancarios en páginas web desconocidas, y menos cuando los usuarios sospechen sobre los datos solicitados. Por último, si crees estar siendo víctima de una estafa debes avisar a la Policía Nacional para que puedan prevenir al resto de personas e investigar sobre las estafas para intentar reducirlas.
- La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
- ¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl
- Continúa la búsqueda de una persona tras el golpe de mar en Los Gigantes que deja cuatro muertos
- El SMI podría subir 90 euros en 2026: el anuncio de Yolanda Díaz que beneficiaría a miles de canarios
- Localizado un cadáver en estado de momificación en un barranco de La Palma
- El Estado recurre una norma canaria sobre puertos deportivos que Torres aprobó como presidente
- Antonio Luis Brito: 'Europlátano es la Organización de Productores de Plátano que más crece en las islas
- Fallece Ramón Trujillo, uno de los padres fundadores de la Academia Canaria de la Lengua