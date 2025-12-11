Una exposición en TEA revela la faceta de ilustrador de Óscar Domínguez con piezas inéditas

Descubrir el extenso y en buena medida desconocido trabajo de Óscar Domínguez (Tenerife, 1906- París, 1957) como ilustrador es la nueva oportunidad que ofrece TEA Tenerife Espacio de las Artes desde este viernes día 12 de diciembre a partir de las 19:00 horas. La sala de arte contemporáneo dependiente del Cabildo de Tenerife inaugura Óscar Domínguez gráfico, una propuesta que reúne por primera vez cerca de 300 piezas y que está dedicada a esta faceta del genial pintor surrealista.

Investigación

Comisariado por el conservador de TEA Isidro Hernández y José Rodríguez de Rivera, el proyecto nace de la catalogación de la obra gráfica de Domínguez. Se trata de un encargo de la Fundación Azcona, que quiere incorporarlo a a su colección de volúmenes dedicados a las obra de artistas fundamentales del siglo XX español como Joan Brossa, Martín Chirino, Julio González, Maruja Mallo, Manolo Millares, Gustavo Torner o Fernando Zóbel.

Es un trabajo pionero que pretende poner en contexto la importancia de esta faceta creativa en el conjunto de su trayectoria. La exposición estará disponible para su visita hasta el 15 de marzo del próximo 2026 en el horario habitual de este céntrico espacio santacrucero. Destacan, por ejemplo, las ilustraciones que realizó en colaboración con escritores de la generación de la República Española o Gaceta de arte.

Está previsto que el catálogo razonado que surgirá de la investigación de Hernández y Rodríguez de Rivera –y que está en este momento en proceso de maquetación– esté listo para su presentación durante el primer trimestre del año que viene.

Una reunión insólita

Para que esta propuesta expositiva fuera una realidad, además de la colección de TEA, sus comisarios se han puesto en contacto con coleccionistas privados y centros de arte muy diversos. Nunca antes se había reunido semejante muestra en un único espacio ya que, reconocieron, solo faltan algunos ejemplos muy concretos pertenecientes al MoMA de Nueva York «que era muy complicado traer hasta Tenerife».

Además, y con motivo de la inauguración, los comisarios ofrecerán mañana a las 12:00 horas, la conferencia Óscar Domínguez: obra gráfica y libros ilustrados, en la que abordarán el alcance de la trayectoria de Óscar Domínguez en el terreno de la ilustración y el grabado, una tarea que compaginó con la pintura y la creación de objetos de funcionamiento simbólico a lo largo de su trayectoria artística.

Junto a Paul Éluard

Por poner solo un ejemplo de las novedades que aporta, esta exposición reúne por primera vez un importante conjunto dedicado al emblemático libro de Paul Éluard, Poésie et vérité 1942, ilustrado por Óscar Domínguez en 1947 con 33 aguafuertes, entre ellos el ejemplar del Museo de Arte y de Historia Paul Éluard de la ciudad de Saint-Denis, o el de la antigua colección Paul Destribats, actualmente en la Biblioteca Emmanuel Boussard de París.

«Es la primera vez que se podrá ver en España toda la serie de dibujos originales creados por Domínguez para ilustrar ese libro», explicó Rodríguez de Ribera, que indicó que Domínguez empezó su carrera de ilustrador en 1933 (con la ilustración realizada para el poemario de Emeterio Gutiérrez Albelo, Romanticismo y cuenta nueva) y que el último que ilustró fue Hojas dispersas (Homenaje a René Crevel), en 1957. Ambos, curiosamente, podrán verse desde hoy en TEA. También se exhibe el ejemplar que perteneció al editor de la colección Les Nourritures Terrestres, Jacques Goldschmidt.

¿De dónde vienen estas joyas?

Las piezas que se exhiben proceden de muchas colecciones privadas e institucionales, entre ellas la del Museo de Arte y de Historia Paul Éluard de Saint-Denis (Francia), la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Mncars) de Madrid, o las colecciones del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de las Palmas de Gran Canaria, del Archivo Antoni Clavé, o las colecciones canarias del MACEW, la Colección de Arte CajaCanarias y LM Arte Colección. Destacan, asimismo, el préstamo de importantes documentos originales cedidos para la ocasión por el archivo parisino de la Biblioteca Emmanuel Boussard y la colección de François Letaillieur (Laval), o la colección de documentos de Jean Marie Trossard (Dijon), así como otras colecciones particulares españolas y francesas.