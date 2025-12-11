Endesa premia el talento canario que genera cambios en la sociedad

Lo mejor del presente y del futuro de las Islas. Endesa entregó ayer, en colaboración con Prensa Ibérica en Canarias, los premios Endecan, unos galardones que -por tercer año consecutivo- reconocen el talento, la dedicación y el compromiso de quienes contribuyen a que el Archipiélago cuente con una sociedad más moderna, sostenible, inclusiva, solidaria y orgullosa de su cultura. Ocho galardones para personas e instituciones de las Islas que han destacado por su labor y profesionalidad en ámbitos como la sostenibilidad, la biodiversidad, la investigación, el talento, el deporte, la cultura o la solidaridad. Proyectos que comenzaron por un pequeño impulso y que, gracias a la dedicación y a la constancia, acabaron cambiando la vida de miles de personas.

El Salón Palmeras del Hotel Santa Catalina, en la capital grancanaria, fue el escenario elegido para la celebración de un acto que estuvo cargado de emoción y humanidad desde el primer minuto. La alegría la pusieron desde el público los miembros del Proyecto Suma de Baloncesto Inclusivo del Club Baloncesto Gran Canaria, que hicieron cola desde antes de la apertura de puertas para conseguir los mejores asientos y sacar las mejores fotografías en el momento de la entrega de galardones.

El proyecto recibió el premio a la Igualdad y la Superación por ayudar a niños y jóvenes y a sus familias a través del deporte y el compañerismo. Y por demostrar que el deporte es una herramienta poderosa de integración y superación.

Otro de los premios reconoció la labor que el Cabildo de Lanzarote realiza en favor de la Sostenibilidad por su conservación del paisaje de La Geria. Que representa un ejemplo de resiliencia y adaptación al cambio climático. Y que ha dado como fruto uno de los productos más emblemáticos del Archipiélago, los vinos de Lanzarote.

Los galardones de Endesa también distinguieron este año la labor de conservación y protección de los montes isleños que realizan las cabras y ovejas bombero del Cabildo de Gran Canaria con el premio dedicado a la Biodiversidad. «Un ejemplo perfecto de lo que los anglosajones definen como un win-win, una colaboración en la que todos salen ganando: los montes se protegen ante el riesgo de incendio al tiempo que se mantienen vivas las tradiciones rurales», apuntó sobre el premio el director general de Gestión de Energía en Endesa y presidente del Jurado, Juan María Moreno, en el discurso de apertura.

En la categoría Municipio más azul, el premio recayó este año en la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, por sus numerosos proyectos en favor de las energías limpias y la depuración de aguas que permiten transformar el entorno y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo. «El reto se ha conseguido gracias a que los objetivos siempre han estado por encima de las discrepancias personales y políticas», apuntó el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.

También se valoró el trabajo realizado por la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Doctor Negrín, con el premio Endecan al Talento científico y tecnológico por mejorar la vida de miles de pacientes y facilitarles el mejor tratamiento con la mayor humanidad. Su trabajo pionero les ha permitido convertirse en un centro de referencia en España.

Nueva vida

La acogida solidaria de la migración también tuvo reconocimiento. El Ayuntamiento de Artenara recibió el Endecan a la Solidaridad por su acogida a los niños migrantes y la contribución de estos a dar una nueva vida al pueblo. El alcalde del municipio, Jesús Díaz, explicó que la decisión ha «dado vida» a un municipio que forma parte de la España vaciada y aseguró que muchos alcaldes de la Península lo han llamado interesándose por la iniciativa. «Lo más importante es darle una vida digna a esos niños y gracias a ellos el municipio se ha llenado de alegría», reconoció.

También hubo espacio para premiar la trayectoria deportiva de Carla Suárez, con el galardón Endecan al Deporte. «Por su brillante trayectoria deportiva, ejemplo de esfuerzo, humildad y perseverancia que le permitió estar entre las mejores del mundo», añadió Moreno sobre el galardón que recogieron sus padres, Dolores Navarro y José Luis Suárez.

El premio a la Cultura fue para el Cabildo de La Palma, por la Bajada de la Virgen de las Nieves, por ser una rica herencia que combina arte, patrimonio, fe y tradición. «La Virgen nos une a todos, es un símbolo de unidad y de riqueza cultural y artística», apuntó el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, quien explicó que están luchando desde la Isla para que la Bajada sea declarada patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. «En estas tres ediciones, hemos tenido el privilegio de conocer historias inspiradoras, de premiar trayectorias ejemplares y de dar visibilidad a proyectos que transforman realidades que merecen ser conocidos y reconocidos», reconoció Juan María Moreno.

En el acto celebrado en el Hotel Santa Catalina también hubo espacio para la conversación. Antes de la entrega de los galardones se celebró una mesa redonda que moderó la responsable de Comunicación de Endesa, Delia Jiménez, en la que representantes de los distintos galardones explicaron la importancia de los diferentes proyectos. Participaron la doctora del Servicio de Nefrología del hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, Patricia Pérez; el técnico de la Consejería de Medioambiente del Cabildo de Lanzarote, Paco Fabelo; la pastora Idaira Hernández; el alcalde de Artenara, Jesús Díaz; el director técnico e ideólogo del Proyecto Suma, Javier Choren y una de las jugadoras de baloncesto que forma parte de la iniciativa, Mari Pino Sánchez.

Todos agradecieron el reconocimiento y expusieron de forma clara algunos detalles de los proyectos premiados, pero el protagonismo se lo llevó Mari Pino, que con desparpajo y naturalidad agradeció el trabajo de los entrenadores del Proyecto Suma y levantó los aplausos de los asistentes en más de una ocasión.

La presentación de los premios corrió a cargo del director del Club La Provincia, Antonio Cacereño, y Juan María Moreno y el director de Endesa en Canarias, Pablo Casado, hablaron en nombre de Endesa. «Endesa lleva más de 80 años comprometida con Canarias, no solo como motor energético, sino como parte activa de su desarrollo social y económico y quiere reconocer lo mejor de esta tierra que es mucho», reconoció al inicio del evento el director general de Gestión de Energía en Endesa. Y en la misma línea se pronunció Casado al finalizar el evento. «Me voy muy contento porque entre los premiados he visto mucho talento, liderazgo y calidad humana», reconoció antes de clausurar el acto.

Jiménez aprovechó el evento para insistir en los lazos que existen entre Endesa y el Archipiélago y aseguró que la intención de la compañía es seguir «formando parte» de la sociedad canaria. «Somos el único operador que para el concurso de renovación hemos presentado proyecto en todas las islas menores, sabemos que somos un bien esencial, y queremos estar», subrayó.