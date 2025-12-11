El Congreso saca delante el decreto canario que autoriza la bonificación del 60% del IRPF para La Palma

La mayoría de los grupos del Congreso han mostrado este jueves su apoyo al real decreto de medidas complementarias para La Palma tras la erupción del volcán, que, entre otras cosas, recoge la bonificación del 60% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ciudadanos de la isla.

Durante el debate del decreto en el Pleno de este jueves, el PP ha garantizado su apoyo a estas medidas del Gobierno para La Palma, lo que provocará que salga adelante. Otros grupos como el PNV, Sumar o Podemos también han adelantado su aval a esta propuesta.

Se trata del conocido como 'decreto canario' que el Gobierno central y el Ejecutivo de las islas vienen negociando en los últimos meses, a través de distintas reuniones bilaterales, y que finalmente se aprobó en el Consejo de Ministros en noviembre.

Además de la bonificación del IRPF, el decreto también autoriza al Gobierno canario para el gasto de 100 millones de euros con cargo al superávit del Ejecutivo autonómico, que irán destinados a reparar los daños producidos por la erupción del volcán en 2021 en fincas agrarias y a compensar a los propietarios por la construcción de infraestructuras en fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas.

Del mismo modo, se contempla la ampliación de plazo para la suspensión de obligaciones de pago de interés y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria para los deudores de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte que se hayan inscrito en el registro de personas afectadas por el volcán.

También está la prórroga para la justificación de las subvenciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por valor de 12 millones de euros para y 3,3 millones para el Cabildo de La Palma, que ahora se podrá realizar hasta finales del primer trimestre de 2026.

Próximamente habrá más medidas

El encargado de defender este decreto en el Congreso ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que además ha anunciado que en los próximos Consejos de Ministros se aprobarán más medidas de la 'agenda canaria'.

Torres ha reivindicado la "colaboración ejemplar" que hubo entre administraciones tras la erupción del volcán de La Palma y ha pedido el apoyo unánime del Congreso para convalidar este decreto que recoge varias medidas de alivio fiscal.

En cualquier caso, la diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido ha reprochado al Gobierno que haya esperado al último Pleno del año para aprobar este decreto, criticando que el objetivo de la bonificación del IRPF era mensual y ahora no se podrá producir.

Y el diputado del PP Juan Antonio Rojas ha garantizado su apoyo a este decreto porque cree que contiene "medidas muy necesarias" para La Palma, aunque ha criticado que el Gobierno "obligue" a utilizar el superávit de Canarias para pagar "lo que corresponde" al Ejecutivo central.

Desde Podemos creen que las acciones del Gobierno central son "imperfectas", aunque se ha mostrado a favor de las medidas y también ha criticado la acción del Ejecutivo canario. Por su parte, Sumar y el PNV han apoyado también las medidas, aunque con objeciones, mientras que Vox ha cargado contra el Gobierno central y su diputado ha dicho que no pueden "dar por buena" ninguna propuesta del Ejecutivo de Sánchez.