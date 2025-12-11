Canarias registra 6.662 casos activos de violencia de género, según el último informe de Interior
El sistema VioGén refleja una ligera bajada a nivel estatal, aunque mantiene miles de casos activos en las Islas
El Ministerio del Interior ha actualizado los datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) correspondientes al 30 de noviembre. En total, se contabilizan 103.973 casos activos en España, lo que supone 797 menos que un mes antes, según la estadística oficial difundida por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
VioGén es el sistema que coordina la protección a víctimas en todo el país, centraliza la información policial y permite evaluar el riesgo de manera continua.
Niveles de riesgo: 22 casos en situación extrema
Del total de casos activos registrados hasta finales de noviembre, Interior detalla la siguiente distribución según nivel de riesgo:
- 22 en riesgo extremo
- 957 en riesgo alto
- 14.631 en riesgo medio
- 88.363 en riesgo bajo
Estos niveles se establecen mediante indicadores que analizan la situación de cada víctima y permiten adaptar las medidas de protección.
Cómo se distribuyen por edades las víctimas
El informe recoge también el reparto por edad de las mujeres con un caso activo en VioGén:
- 1.358 menores de 18 años
- 25.820 entre 18 y 30 años
- 48.138 entre 31 y 45 años
- 26.191 entre 46 y 64 años
- 2.487 de 65 años o más
El grupo más numeroso vuelve a ser el de 31 a 45 años, una tendencia que se mantiene en los informes del sistema desde hace años.
Canarias registra 6.662 casos activos
En el desglose territorial, Canarias contabiliza 6.662 casos activos de violencia de género, situándose por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid en cifras absolutas.
El resto de comunidades queda así:
- Andalucía: 27.383
- Comunidad Valenciana: 17.278
- Madrid: 12.588
- Galicia: 6.116
- Murcia: 5.854
- Castilla-La Mancha: 5.620
- Castilla y León: 5.534
- Islas Baleares: 4.048
- Extremadura: 2.961
- Aragón: 2.569
- Asturias: 2.195
- Navarra: 2.117
- Cantabria: 1.614
- La Rioja: 916
- Ceuta: 283
- Melilla: 235
Más de 53.800 casos incluyen menores a cargo
Menores en riesgo de agresión
Interior identifica 53.814 casos en los que las víctimas tienen menores a su cargo. Dentro de este grupo, 1.530 menores están en riesgo de sufrir una agresión por parte del maltratador de su madre, distribuidos de la siguiente manera:
- 6 en riesgo extremo
- 120 en riesgo alto
- 1.404 en riesgo medio
El Ministerio subraya que estos casos suelen presentar indicadores claros de que la violencia podría extenderse al entorno familiar cercano.
Menores en situación de especial relevancia
Además, existen 12.472 casos de especial relevancia, donde los indicadores detectados incrementan la probabilidad de que la víctima pueda sufrir violencia grave o incluso letal. Este grupo registra:
- 22 casos en riesgo extremo
- 899 en riesgo alto
- 11.551 en riesgo medio
Policía Local: 825 ayuntamientos integrados en VioGén
Los datos de Interior indican que, a 30 de noviembre, 825 ayuntamientos en toda España tienen a sus Policías Locales integradas en modo de interacción total dentro de VioGén. Esto significa que participan en la valoración de riesgos, en el seguimiento y en la protección directa de las víctimas.
