Canarias registra 6.662 casos activos de violencia de género, según el último informe de Interior

El Ministerio del Interior ha actualizado los datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) correspondientes al 30 de noviembre. En total, se contabilizan 103.973 casos activos en España, lo que supone 797 menos que un mes antes, según la estadística oficial difundida por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

VioGén es el sistema que coordina la protección a víctimas en todo el país, centraliza la información policial y permite evaluar el riesgo de manera continua.

Niveles de riesgo: 22 casos en situación extrema

Del total de casos activos registrados hasta finales de noviembre, Interior detalla la siguiente distribución según nivel de riesgo:

22 en riesgo extremo

957 en riesgo alto

14.631 en riesgo medio

88.363 en riesgo bajo

Estos niveles se establecen mediante indicadores que analizan la situación de cada víctima y permiten adaptar las medidas de protección.

Cómo se distribuyen por edades las víctimas

El informe recoge también el reparto por edad de las mujeres con un caso activo en VioGén:

1.358 menores de 18 años

25.820 entre 18 y 30 años

48.138 entre 31 y 45 años

26.191 entre 46 y 64 años

2.487 de 65 años o más

El grupo más numeroso vuelve a ser el de 31 a 45 años, una tendencia que se mantiene en los informes del sistema desde hace años.

Canarias registra 6.662 casos activos

En el desglose territorial, Canarias contabiliza 6.662 casos activos de violencia de género, situándose por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid en cifras absolutas.

El resto de comunidades queda así:

Andalucía : 27.383

: 27.383 Comunidad Valenciana : 17.278

: 17.278 Madrid : 12.588

: 12.588 Galicia : 6.116

: 6.116 Murcia : 5.854

: 5.854 Castilla-La Mancha : 5.620

: 5.620 Castilla y León : 5.534

: 5.534 Islas Baleares : 4.048

: 4.048 Extremadura : 2.961

: 2.961 Aragón : 2.569

: 2.569 Asturias : 2.195

: 2.195 Navarra : 2.117

: 2.117 Cantabria : 1.614

: 1.614 La Rioja : 916

: 916 Ceuta : 283

: 283 Melilla: 235

Más de 53.800 casos incluyen menores a cargo

Menores en riesgo de agresión

Interior identifica 53.814 casos en los que las víctimas tienen menores a su cargo. Dentro de este grupo, 1.530 menores están en riesgo de sufrir una agresión por parte del maltratador de su madre, distribuidos de la siguiente manera:

6 en riesgo extremo

120 en riesgo alto

1.404 en riesgo medio

El Ministerio subraya que estos casos suelen presentar indicadores claros de que la violencia podría extenderse al entorno familiar cercano.

Menores en situación de especial relevancia

Además, existen 12.472 casos de especial relevancia, donde los indicadores detectados incrementan la probabilidad de que la víctima pueda sufrir violencia grave o incluso letal. Este grupo registra:

22 casos en riesgo extremo

899 en riesgo alto

11.551 en riesgo medio

Policía Local: 825 ayuntamientos integrados en VioGén

Los datos de Interior indican que, a 30 de noviembre, 825 ayuntamientos en toda España tienen a sus Policías Locales integradas en modo de interacción total dentro de VioGén. Esto significa que participan en la valoración de riesgos, en el seguimiento y en la protección directa de las víctimas.