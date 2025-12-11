Canarias, un laboratorio vitivinícola único: el archipiélago conserva más de 80 variedades de uva irrepetibles en el mundo

Canarias se ha consolidado como uno de los territorios vitivinícolas más singulares del planeta. Su aislamiento natural, la influencia volcánica y siglos de tradición agrícola han permitido que el archipiélago conserve más de 80 variedades de uva, muchas de ellas endémicas y libres de la plaga de la filoxera que devastó los viñedos de Europa en el siglo XIX.

Estas características han convertido a las Islas en un auténtico “museo vivo” de la viticultura, donde conviven variedades casi extinguidas en otros países y cepas que han encontrado en el suelo volcánico un hábitat excepcional. En Canarias, además, la tradición se ha mantenido a través de generaciones de viticultores que continúan aplicando técnicas ancestrales de cultivo en zonas de difícil acceso, desde las laderas de La Palma y Tenerife hasta los paisajes protegidos de Lanzarote.

Uvas en Bodegas Viñátigo, en La Guancha, a principios de mes / Arturo Jiménez / t

Un patrimonio enológico que no existe en ningún otro lugar

El archipiélago atesora variedades tan reconocidas como la Malvasía aromática, el Listán Negro, el Listán Blanco, la Negramoll, el Vijariego, la Gual o la Baboso, junto a otras casi desconocidas fuera del territorio insular. Su diversidad genética ha despertado el interés de universidades, bodegueros internacionales y expertos en enología que ven en Canarias un refugio vitícola excepcional.

La razón es clara: las islas nunca sufrieron la filoxera, lo que ha permitido mantener cepas antiguas, algunas de ellas con más de cien años, y que se cultivan sobre pie franco, un lujo casi inexistente en el mundo moderno del vino. Este patrimonio ha favorecido la producción de vinos de enorme personalidad, marcados por la mineralidad volcánica, la frescura y la complejidad aromática.

Once denominaciones de origen y una cultura que sigue viva

Canarias cuenta actualmente con 11 denominaciones de origen, entre insulares y comarcales, que reflejan la diversidad de su geografía y la adaptación de la vid a cada ecosistema. Desde los vinos volcánicos de Lanzarote hasta los cultivos en altura de Tenerife, que superan los 1.500 metros en algunos puntos, el archipiélago sigue apostando por una producción de calidad que combina innovación y herencia.

Las bodegas canarias han experimentado en la última década un notable impulso, con reconocimientos internacionales y una creciente demanda exterior. A esto se suma el interés turístico por las rutas del vino, que se han convertido en un atractivo más para quienes visitan las islas en busca de experiencias gastronómicas.

Un legado que las Islas quieren proteger

Instituciones, consejos reguladores y viticultores trabajan actualmente para preservar este tesoro genético, mejorar su catalogación y garantizar que las variedades autóctonas continúen siendo un sello distintivo del archipiélago. La apuesta por la investigación y la formación vitícola es clave para asegurar que Canarias mantenga su posición como uno de los territorios más singulares del panorama mundial del vino.

En un contexto de cambio climático y pérdida de biodiversidad agrícola, Canarias se alza como un ejemplo de resistencia y conservación, donde la vid no es solo un cultivo económico, sino parte esencial de la identidad cultural del archipiélago.