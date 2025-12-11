Canarias debe saber

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La educación financiera da calma y libertad. Todos y todas, sea cual sea nuestra formación académica, podemos aprender.

Jonay, por ejemplo, es un joven veinteañero que aprende a controlar los gastos pequeños, a evitar pedir préstamos que le atrapen y a no dejarse tentar por promesas de ganancias rápidas y arriesgadas con criptomonedas.

El presupuesto de gastos e ingresos familiares es una herramienta clave que Laura y Carlos, un matrimonio con hijos pequeños, descubren y usan con rigor para llegar con menos dificultades a fin de mes. Se marcan un tope de gasto semanal y no sobrepasan el 30% de sus ingresos con la suma de todas las cuotas con las que saldan su hipoteca y préstamos personales.

Tras una pequeña formación para emprendedores Rafa, el autónomo, planifica su tesorería con disciplina, cumple la ley laboral y tributaria y decide con datos no con sueños. Persigue los cobros antes que el crecimiento de su cartera de clientes y no cae en trampas de inversión porque sabe que las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. Conoce las ventajas económicas y fiscales de nuestro Fuero, de nuestro R.E.F. y se aprovecha de las deducciones por inversiones y la RIC como herramientas que dan mayor rentabilidad a su negocio. Rafa conoce lo que es el R.E.A, que garantiza los abastecimientos de centenares de productos a Canarias y, por supuesto, aprovecha otra ventaja que también nos ofrece el Régimen Económico y fiscal de Canarias: el descuento para residentes canarios en viajes fuera de las islas.

Muchas personas mayores como Don Paco y Doña Juana aprenden a proteger su pensión y su futuro: revisan los recibos, desconfían de posibles fraudes o estafas y piden todo por escrito. No firman ningún documento que no entienden y se hacen acompañar por familiares o asesores cuando van a gestiones en las que se juegan su patrimonio.

Dácil ya entiende y revisa su nómina. Conoce qué parte de su salario va a su bolsillo y qué parte va a impuestos. Aprende a reducir los gastos hormiga y a no deslumbrarse con ofertas y rebajas engañosas que puedan vaciar su cartera. Ella está a punto de comprar su primera vivienda con ahorro y con una hipoteca cómoda adaptada a sus ingresos cuya documentación comparó concienzudamente con la de otros bancos antes de decidirse.

Aprendamos conceptos financieros simples y usemos el dinero con cabeza. Viviremos más tranquilos y más felices.

Más información en https://www.emprenderencanarias.es/ciuadania-educacion-financiera/

