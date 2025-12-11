Canarias, entre las comunidades donde más crecen las agencias de viajes en 2025

Las agencias de viajes de Canarias han registrado en 2025 una de las evoluciones más positivas del país. Según el balance anual publicado por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), seis de cada diez agencias del archipiélago mejoraron su facturación respecto al año anterior, un dato que supera ampliamente la media nacional (52,4 %).

El informe revela que ninguna agencia canaria cerró el ejercicio con cifras estables: el 60 % experimentó crecimientos de facturación y el 40 % restante registró caídas, aunque en márgenes moderados. En el conjunto de España, el 27,6 % declaró estabilidad, el 19,9 % informó de descensos y el 52,4 % mejoró sus resultados.

Diversificación, digitalización y valor añadido

“El comportamiento del sector en Canarias demuestra, una vez más, su capacidad de adaptación y resistencia en un contexto complejo”, valoró Ignacio Poladura, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores. A su juicio, los resultados reflejan el esfuerzo del tejido empresarial local por “diversificar su oferta, apostar por la digitalización y ofrecer un servicio de mayor valor añadido”.

De cara a 2026, Poladura prevé un escenario de estabilidad generalizada en el archipiélago, aunque con cautela: “Mantenemos un optimismo prudente. El mercado sigue siendo dinámico y confiamos en que Canarias siga situándose entre las regiones más competitivas del país”.

Análisis de crecimiento y caídas

El informe de CEAV desglosa los datos de crecimiento en Canarias del siguiente modo:

El 20 % de las agencias aumentó su facturación entre un 10 % y un 25 %.

entre un 10 % y un 25 %. Un 30 % logró subidas de entre el 5 % y el 10 %.

E l 10 % registró incrementos por debajo del 5 %.

No se reportan crecimientos superiores al 25 %.

En el lado negativo, ninguna agencia canaria experimentó caídas superiores al 10 %. El 30 % situó su descenso entre el 5 % y el 10 %, y un 10 % declaró pérdidas de entre el 1 % y el 5 %.

Previsiones para 2026: estabilidad como tendencia

De cara al próximo ejercicio, las previsiones del sector canario apuntan a una consolidación de resultados. Según la encuesta de CEAV:

El 70 % de las agencias de las islas espera mantener su facturación.

espera mantener su facturación. El 10 % prevé una mejora.

El 20 % anticipa un descenso.

En el conjunto nacional, el 58,1 % de las agencias prevé estabilidad, el 27,6 % espera crecer y el 14,2 % contempla posibles caídas.

Empleo, reservas y destinos más demandados

En el apartado laboral, el 66,3 % de las agencias de viajes españolas mantuvo su plantilla en 2025, mientras que el 26,8 % la incrementó y el 6,9 % la redujo. En cuanto al ritmo de reservas, el 65,4 % considera que la subida de precios ha afectado negativamente, frente a un 22,4 % que no ha percibido impacto.

Entre los destinos internacionales más demandados este año destacan Japón y Egipto, seguidos de EE. UU., Tailandia, Caribe, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Marruecos y Turquía.

En el ámbito nacional, los lugares más solicitados fueron Andalucía y Barcelona, con Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana en los siguientes puestos del ranking.