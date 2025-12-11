Alerta por fenómenos costeros en Canarias, con olas que podrían alcanzar hasta 13 metros

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por fenómenos costeros ante el empeoramiento previsto a partir de mañana viernes, con olas que podrían alcanzar los 13 metros en la jornada del sábado, en cuyo caso se elevaría a alerta máxima.

Una decisión que se ha tomado de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de otras fuentes disponibles, que apuntan a un empeoramiento del mar a partir de las 12.00 horas aproximadamente, tanto por el viento como por mar de fondo.

Se prevé viento de fuerza 6–7, con áreas de fuerza 8 en La Gomera y parte de Tenerife, que afectará al canal marítimo entre las dos islas.

Antes de la medianoche del viernes, la altura significante de las olas en las costas expuesta al norte y oeste de las islas oscilará entre los 4 y los 4,5 metros.

Jornada del sábado

Para el sábado se prevé un empeoramiento del estado del mar, con fuerte marejada a mar gruesa, con áreas de muy gruesa y mar de fondo del norte y noroeste de 3 a 5 metros.

En el mar, se prevé viento de fuerza 6 a 8 (39–74 kilómetros por hora) y una altura significativa del oleaje de mar combinada en las costas abiertas al norte de Gran Canaria (Noroeste-norte y nordeste) y en las del norte y oeste del resto del archipiélago, de entre 4 y 6,3 metros de altura.

La predicción de oleaje apunta a que el 67 % de las olas tendrá una altura media de 1,6 a 4 metros, un 10 % de entre 5 y 8 metros, y un 1 % podría alcanzar los 7-11 metros, aunque teóricamente la altura máxima de ola será de 13 metros, por lo que si se confirman las previsiones se actualizará a alerta máxima el sábado.

Recomendaciones

La Dirección General de Emergencias ha lanzado, como es habitual ante estos episodios de mala mar, una serie de recomendaciones a la población que en este caso cobran especial relevancia después de que en el último mes y medio hayan fallecido en las costas canarias ocho personas y una haya desaparecido tras golpes de mar con prealertas activas.

Entre otras cuestiones, se aconseja alejarse de los espigones, evitar pescar en zonas de riesgo y no arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas, así como bañarse en playas con bandera roja o en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.