La Aemet advierte: la borrasca Emilia trae un temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas a Canarias
Comenzará este viernes y tendrá su punto álgido el sábado
Un frente frío atlántico llegará este viernes, 12 de diciembre, al oeste peninsular y a Canarias.
Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que aclara que "una incipiente baja alojada en el propio frente y localizada al suroeste de la Península, se profundizará dando origen a la borrasca Emilia, que se situará en el golfo de Cádiz y el archipiélago entre el mediodía del viernes y el domingo".
Esta borrasca originará un temporal de viento, oleaje y lluvias en las islas.
El peor día
Según señala la Aemet, el día álgido será el sábado, cuando se esperan rachas muy fuertes de viento de componente norte, que podrán superar los 90 km/h en zonas altas y cumbres de las islas montañosas.
También se prevé chubascos fuertes, que podrán ir acompañados de granizo y tormenta. En concreto, las zonas más afectadas serán el norte de las islas montañosas, a excepción de El Hierro, donde los acumulados superarán los 60 mm/12 horas.
Precipitaciones intensas
La Aemet añade que las precipitaciones más intensas tendrán lugar durante la madrugada y la primera mitad del sábado en las islas orientales y, a partir del mediodía, en las occidentales. Por su parte, en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, las precipitaciones serán en forma de nieve.
A partir del domingo, la previsión indica que podría mejorar la situación en las islas.
