Más de 450.000 canarios tienen un patrimonio menor de 500 euros

Unos 447.751 canarios poseen un patrimonio igual o inferior a 500 euros, una cifra que refleja la fragilidad económica de una parte significativa de la población del Archipiélago. Este volumen de personas con escasa riqueza evidencia la profunda brecha patrimonial que existe en Canarias, donde dos de cada diez isleños apenas acumulan activos y tienen una capacidad muy limitada para afrontar imprevistos o generar ahorro. Manuel Domínguez, vicepresidente del gobierno regional y consejero de Economía, arrojó este dato durante su asistencia a la clausura de unas jornadas sobre educación financiera. Las actividades tuvieron lugar desde el mes de noviembre en varios centros de enseñanza de las Islas y han tenido como destinatarios a estudiantes de entre 14 y 15 años de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Bajo el nombre de Jornadas de Educación Financiera en Canarias 2025 (JEF), el programa reunió a unos 940 jóvenes con más de 57 actividades entre talleres y charlas. Todo ello en un contexto en el que casi la mitad de los canarios tiene pendiente la asignatura de Economía. Según se desprende del último informe que publicó el Banco de España sobre las competencias financieras de la población, el 47% de los canarios consideraba que tenía un conocimiento «medio» sobre finanzas en 2016. El dato se redujo un 1% en 2021 pero, al mismo tiempo, eran más quienes aseguraban tener una competencia financiera «bastante o muy alta». Aun con ello, el apunte entra dentro de los márgenes que maneja el resto de comunidades autónomas. Aquel que «se sitúa por debajo de la media europea», aseguró María Eugenia Cadenas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que plantea la tarea pendiente de educar en finanzas a dos segmentos de edad especialmente señalados: los jóvenes de entre 18 y 34 años y los grupos de mayor edad a partir de los 65 años.

Desde la recarga del bono de la guagua hasta la compra de una entrada para un concierto, la economía atraviesa cada gesto cotidiano. Precisamente las jornadas buscaron transmitir que comprender cómo funciona esta ciencia evita dificultades en el futuro para la gestión del dinero. Pues bien, el desconocimiento «es la causa de que el 20% de los canarios viva en descubierto», advirtió Domínguez. El dato –que extrae de los análisis del Banco de España– evidencia la vulnerabilidad económica de los hogares del Archipiélago en donde 447.751 isleños viven en números rojos con unos gastos que superan de forma sistemática a sus ingresos y con el endeudamiento y la pérdida de capacidad de ahorro que esto supone para las familias. Esta gestión del dinero, según el propio informe del Banco de España, es una consecuencia del bajo nivel educativo y habilidad financiera de la ciudadanía.

Inversión

Otro de los conocimientos esenciales que debe adquirir la población es la importancia de invertir únicamente a través de entidades registradas y autorizadas para ofrecer estos servicios. «Desde la CNMV hemos detectado un incremento de chiringuitos financieros no autorizados», advirtió Cadenas. Sus recomendaciones pasan por verificar siempre que la entidad en la que se quiere invertir figure en los registros oficiales de la CNMV o del Banco de España.

Cadenas destacó también el papel de las redes sociales y el creciente interés de los jóvenes por la inversión, impulsado por la facilidad que ofrecen las aplicaciones móviles. En este entorno, subrayó la influencia de los llamados finfluencers, creadores de contenido que mezclan divulgación financiera con el atractivo y accesibilidad de las redes.

Pese a su juventud, el alumnado muestra un interés notable por productos como los fondos de inversión o el mercado de criptomonedas, motivado en gran parte por la publicidad que reciben a través de perfiles populares en redes sociales. Así lo explica Beatriz Ojeda, profesora del IES José Arencibia Gil. De hecho, según el análisis del Banco de España, el 84% de los canarios ya había oído hablar de las criptomonedas en 2021, una cifra que previsiblemente ha aumentado con la expansión del fenómeno finfluencer.