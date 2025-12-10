Turismo de Islas Canarias promueve la digitalización turística

Dentro de la cadena de valor turística, las actividades y experiencias representan el valor emocional del viaje. Componen los momentos que dan sentido al desplazamiento y transforman una estancia en un recuerdo duradero.

En la actualidad, existen unas 1500 empresas de actividades turísticas en las Islas Canarias que ofrecen experiencias únicas y que contribuyen, junto a las personas, a construir la identidad del destino. Sin embargo, más de la mitad no comercializa a través de su web y solo una de cada tres está en plataformas comercialización online.

Para reducir esta brecha y potenciar la visibilidad de las empresas de actividades, Turismo de Islas Canarias ha puesto en marcha el Programa de Aceleración de Canarias Destino, una iniciativa gratuita que ayuda a las empresas locales a llegar a nuevos mercados, integrarse en los canales de comercialización que usan los turistas internacionales y participar activamente en la economía digital del destino.

El Programa de Aceleración de Canarias Destino ofrece a las primeras 240 empresas inscritas un sistema de reservas especializado, sin costes durante un año, una herramienta que permite vender experiencias online, sincronizar disponibilidad en los principales canales turísticos, cobrar de forma segura y automatizar procesos. Además, incluye acompañamiento y asesoramiento técnico: desde la configuración del sistema hasta la mejora de descripciones.

Turismo de Islas Canarias promueve la digitalización del destino. / La Provincia

Está dirigido a negocios que ya cuentan con presencia digital —como página web, perfil en Google Business Profile y redes sociales—, pero no han logrado activar la venta online.

Participar en el Programa de Aceleración de Canarias Destino, además, será la puerta de entrada para las empresas menos digitalizadas, al Marketplace oficial del destino, alojado en la web www.holaislascanarias.com, un nuevo canal de venta de experiencias online con más de 16 millones de visitas anuales, disponible en 18 idiomas y con una gran inversión publicitaria. Este nuevo escaparate permitirá a las empresas llegar a viajeros de 32 mercados internacionales.

El objetivo es claro: que cada empresa esté preparada para vender online de forma autónoma y que juntos, avancemos en la competitividad del destino. El Plan de Aceleración de Canarias Destino apuesta por un modelo turístico innovador y diverso, que ayude a negocios familiares, emprendedores del turismo activo, actividades guiadas y oferta complementaria a prepararse para los retos del futuro. Ahora, tienen las herramientas para hacerlo.

Descubre más sobre el Programa de Aceleración de Turismo de Islas Canarias

