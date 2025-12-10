Récord de audiencia para la Radio Canaria suma 14000 nuevos oyentes

La Radio Canaria cierra 2025 con un importante crecimiento, consolidando su conexión con los oyentes de las Islas, según los datos publicados de la Tercera Ola del EGM. La emisora autonómica dirigida por Mayer Trujillo refleja en estos resultados un incremento imparable, sumando una media de 14.000 oyentes diarios más de lunes a viernes en el último año. Este importante salto ratifica la confianza depositada por el Archipiélago en esta emisora.

Consolidación de la audiencia diaria

La Radio Canaria registra un importante crecimiento en su audiencia más reciente, superando la barrera de los 60.000 oyentes diarios de lunes a domingo en los últimos treinta días, lo que representa un aumento de 5.000 oyentes respecto a la Ola anterior. La emisora mantiene una media de 43.000 oyentes de lunes a domingo en el Año Móvil de esta Tercera Ola, lo que la sitúa entre las generalistas más escuchadas en las Islas. La cercanía a RNE (47.000) subraya la competitividad de la radio pública autonómica en el panorama canario.

‘DND’ se afianza como referente informativo matinal

En las mañanas, el despertador informativo de Canarias, ‘De la Noche al Día’ (‘DND’), presentado por Estíbaliz Pérez, se consolida como el espacio de lunes a viernes más seguido de la Radio Canaria, alcanzando una media de 26.000 oyentes diarios (sumando 1.000 oyentes más respecto a la Ola anterior). El programa destaca especialmente en la primera franja del día dedicado a ofrecer el primer pulso informativo de la jornada, registrando 16.000 oyentes diarios de 6:30 a 7:00 horas, y en la franja de debate y análisis, de 9:00 a 10:00 horas, con 10.000 seguidores.

Récords históricos en el fin de semana

El mayor hito de esta Tercera Ola se registra en los fines de semana, donde la emisora ha batido récords históricos. El espacio deportivo ‘Todo Goles Radio‘, a cargo del jefe de deportes de la Radio Canaria, Juanjo Toledo, consigue un dato histórico los domingos, sumando 72.000 oyentes en la franja de 11:00 a 14:00 horas, lo que lo convierte en el contenido más seguido de toda la parrilla. Por su parte, el programa matutino de los fines de semana ‘Tiempo de Alisios‘, que ofrece actualidad, análisis y divulgación de la mano de Elena Falcón, alcanza un récord de 46.000 seguidores los fines de semana.

Estos resultados confirman la estrategia de la emisora de RTVC de apostar por contenidos de proximidad, información de calidad y una programación especializada que conecta con el interés de los canarios y canarias.