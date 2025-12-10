Luz verde a la modificación del himno de Canarias para incluir a La Graciosa y una advertencia: “No puede convertirse en un parque temático”

El Parlamento de Canarias ha dado este miércoles un paso histórico al aprobar por unanimidad —con Vox como único grupo no proponente, aunque igualmente favorable— el inicio de la tramitación para modificar la letra del himno de Canarias e incorporar la expresión “ocho peñas”, un reconocimiento explícito a La Graciosa como octava isla del archipiélago.

La propuesta permitirá actualizar uno de los símbolos oficiales de la comunidad autónoma, que pasará a incorporar en su letra definitiva: “Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en ocho peñas, late el pulso de mi alma”.

Desde el Grupo Socialista, Marcos Bergaz calificó la iniciativa como “justa y necesaria”, subrayando que, aunque pueda parecer un gesto simbólico, permitirá “hacer felices a los gracioseros y gracioseras”. Además, destacó la importancia de que La Graciosa pueda seguir superando las limitaciones derivadas de su triple insularidad.

El presidente del Grupo Nacionalista Canario, David Toledo, recordó que la letra original “emocionó a todos” hace más de veinte años, pero subrayó que el archipiélago ha cambiado y que, desde la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, La Graciosa es formalmente la octava isla. “No es solo una modificación técnica; es un acto de justicia simbólica”, afirmó.

Desde el Partido Popular, Rebeca Paniagua definió la reforma como una “propuesta emocional”, destacando que la identidad canaria se expresa también a través de la música y los símbolos. Enfatizó que La Graciosa fue durante siglos un territorio “al margen de los grandes relatos insulares” y que reconocerla en el himno supone completar un proceso iniciado en 2018.

El portavoz de Nueva Canarias–Bloque Canarista, Luis Campos, celebró el alcance simbólico de la medida, pero advirtió de la necesidad de seguir trabajando para evitar la saturación turística y garantizar el acceso al agua en La Graciosa. “No puede convertirse en un parque temático”, alertó.

En la misma línea, ASG, AHI y el Grupo Mixto coincidieron en que la modificación refuerza la cohesión del archipiélago y consolida la presencia de La Graciosa en los símbolos autonómicos. Raúl Acosta (AHI) subrayó que “los símbolos no gobiernan, pero construyen comunidad”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, pese a recordar que Canarias forma parte de la historia común de España, mostró su apoyo a la tramitación y definió La Graciosa como uno de los lugares “más espectaculares” del archipiélago.

Con el respaldo unánime de la Cámara, la propuesta inicia ahora su trámite para transformar oficialmente el himno canario y reconocer en su letra a las ocho islas, un hito simbólico que marca un antes y un después en la representación identitaria del archipiélago.