Del Guadalquivir al Atlántico: un puente de arte, sabor y luz con Binter

Toda conexión comienza tendiendo un puente. En Sevilla, ese puente nace del mestizaje de culturas que dejaron huella en sus calles, en su música y en su manera de vivir. Es una ciudad forjada por el paso del tiempo, por el comercio, por el arte y por un carácter abierto que mira al río como quien mira a su propia historia.

A miles de kilómetros, en Canarias, ese mismo espíritu vuelve a tomar forma frente al océano. Islas de paso y de intercambio, construidas también por llegadas, despedidas y regresos, donde la tradición y la modernidad conviven con la misma naturalidad que el volcán y el mar. Aquí, como en Sevilla, la identidad se canta, se celebra y se comparte.

Con la nueva conexión aérea de Binter entre Canarias y Sevilla, inaugurada este 1 de diciembre, ese puente simbólico se hace real. La ruta no solo une dos territorios, sino dos formas de sentir el sur, dos historias marcadas por la música, la migración, el mestizaje y una manera alegre y profunda de entender la vida.

Llegar a Sevilla es dejarse envolver por el olor a naranjo, a historia y a cultura, al tiempo que vibras con la modernidad de un lugar que nunca se detiene. Y este otoño, la capital andaluza cuenta con una agenda cultural que la sitúa entre los grandes escenarios europeos del arte y la creatividad.

Pero para descubrir la verdadera esencia de Sevilla hay que irse a sus barrios. Triana, cuna de alfareros y del flamenco, La Alameda, donde encontrar la Sevilla más bohemia. El Arenal, donde resuenan los ecos de la Real Maestranza de Caballería. Nervión, donde vive la Sevilla más cosmopolita e industrial. Y la Macarena donde convive la tradición cofrade y la autenticidad de la Sevilla más auténtica.

La singularidad de cada barrio pone de manifiesto la identidad ecléctica y única de la ciudad. Cada barrio es una forma distinta de contar la misma historia: la de una ciudad que late con fuerza y que te invita a descubrirla sin prisas, sumergiéndote en cada uno de sus detalles.

Y si algo no te puedes perder en Sevilla, es su gastronomía. Tapear aquí es un arte y una forma de vivir. Desde un salmorejo frío bajo el sol de noviembre hasta unas espinacas con garbanzos en una tasca centenaria, cada bocado es un viaje por la historia andaluza. Aunque también existe una Sevilla contemporánea que sorprende: jóvenes chefs que reinterpretan los sabores tradicionales, restaurantes con propuestas experienciales innovadoras y terrazas que miran a un cielo dorado presidido por la Giralda.

Quizás por eso, al llegar desde Canarias, uno siente que no ha viajado tan lejos. El carácter cercano, la hospitalidad, el gusto por lo sencillo y lo auténtico... todo resulta familiar. Del Guadalquivir al Atlántico, de una orilla a otra, este viaje invita a descubrir una Sevilla que abraza al visitante y le brinda experiencias únicas. Porque hay lugares que se parecen no en lo que se ve, sino en lo que se siente. Y Sevilla, en eso de vivir experiencias, es única en el mundo.

Veinte vuelos semanales en modo canario

Binter opera veinte vuelos semanales para conectar los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos tanto el Aeropuerto de Tenerife Norte como el de Gran Canaria con Sevilla y con la posibilidad de volar por el mismo precio desde cualquier aeropuerto insular aprovechando que la aerolínea canaria facilita esos vuelos en conexión gratis.

Los pasajeros disfrutarán a bordo de la moderna flota de aviones de la aerolínea de las ventajas del modo canario de volar: más espacio entre filas, la comodidad de no tener asiento de en medio, un servicio a bordo de alta gama con amplias prestaciones para todos los pasajeros que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto.