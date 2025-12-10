Aviso a todos los vehículos canarios: esta es la nueva señal de la DGT que pone en alerta a todos los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como obligación garantizar la seguridad vial de los conductores canarios y del resto de España. Para ello, lleva a cabo una serie de campañas de vigilancia en diferentes épocas del año, introduce nuevas señales o modifica las ya existentes para adaptarse a la nueva movilidad.

Es fundamental conocer el significado de la nueva señal S-991g, ya que tiene un papel muy importante en las carreteras.

"Los drones están destinados a la detección de conductas temerarias al volante y a la vigilancia del tráfico en aquellos tramos de elevado riesgo de accidentes y en las carreteras con un mayor tránsito de usuarios vulnerables, en particular ciclistas, motociclistas y peatones", explica la DGT

¿Qué indica la señal S-991g?

Según el Reglamento General de Circulación esta señal "indica la posible existencia en el tramo de controles de velocidad de medios aéreos, como helicóptero o dron. Si dichos controles tuvieran como objeto un tipo de vehículo, podrá incluir únicamente el pictograma de dicho vehículo”.

La S-991g se trata de una señal rectangular amarilla, en la que aparecen dibujados un helicóptero, un dron, un coche, un camión y una moto acompañados de un radar. Además, puede indicar los kilómetros en los que actúan los medios aéreos de la DGT.

Agencia ATLAS

Así multan los medios aéreos de la DGT

El proceso que utilizan los helicópteros y radares para cazar infracciones en las carreteras españolas es el siguiente:

En el helicóptero viajan un piloto y un operador de cámara y radar.

y un de cámara y radar. El medio aéreo incorpora dos cámaras de alta definición y un radar.

Se identifican las conductas peligrosas y se recogen las pruebas como la posición del vehículo y la velocidad a la que circula.

y se recogen las pruebas como la posición del vehículo y la velocidad a la que circula. La información se envía en tiempo real a los centros de tráfico.

a los centros de tráfico. El helicóptero aterriza, se descargan las grabaciones realizadas y se tramita y notifica al conductor la sanción.

"Cada patrulla de helicópteros de DGT con base en A Coruña, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Málaga y Valencia contará con dos drones para desarrollar misiones en su entorno local y zona de influencia (comunidades limítrofes). La base central de Madrid contará con 15 aeronaves que, además de sobrevolar las carreteras de Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha, darán apoyo al resto de provincias del territorio nacional que lo necesiten. Por su parte, Cantabria, Asturias y Extremadura dispondrán de dos drones por zona; y las zonas insulares de Baleares y Canarias, con tres unidades cada una", aclaran desde la DGT.

Qué conductas puede detectar

Exceso de velocidad: dependiendo de la velocidad, las sanciones oscilan entre 100 y 600 euros, además de la perdida de 2 a 6 puntos.

dependiendo de la velocidad, las sanciones oscilan entre 100 y 600 euros, además de la perdida de 2 a 6 puntos. Uso del móvil al volante: suponen una sanción de 200 euros y seis puntos.

suponen una sanción de 200 euros y seis puntos. No llevar el cinturón de seguridad: su incumplimiento lleva consigo una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet.

su incumplimiento lleva consigo una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet. Arrojar objetos por la ventanilla: está considerado una sanción muy grave y se penaliza con 500 euros y la pérdida de 6 puntos.

está considerado una sanción muy grave y se penaliza con 500 euros y la pérdida de 6 puntos. Adelantamientos indebidos: este tipo de maniobras suponen sanciones de 200 euros y la pérdida de hasta 4 puntos.

Novedades

La Dirección General de Tráfico continúa aplicando cambios normativos con la finalidad de reforzar la seguridad en las carreteras de toda España. Entre las novedades destacan la obligatoriedad de usar cascos integrales o modulares y guantes homologados en las vías interurbanas para los motoristas. Otra de las medidas ha sido la eliminación del margen de 20 km/h extra para adelantar en carreteras convencionales.

Los agentes de seguridad también han recordado que, en vías interurbanas, los vehículos debe circular siempre por el carril derecho, utilizando el resto solo para adelantar.