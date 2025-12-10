Albares se queda solo en su defensa del plan de autonomía para el Sáhara

El Gobierno español se queda solo en su defensa del plan de autonomía impulsado por Marruecos para el territorio del Sáhara Occidental y de la última resolución de la ONU en la que contempla por primera vez esta opción sin desechar el derecho a la autodeterminación. Tanto los grupos de la oposición como todos los socios del Gobierno, incluido Sumar, descalificaron la posición del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El titular de Exteriores defendió el cambio producido en la política exterior española sobre el Sáhara en 2022 y aseguró que la resolución de la ONU viene a darle la razón. En este sentido, indicó que esta posición ha provocado un descenso del 60% de la inmigración irregular procedente de las costas marroquíes a Canarias y que se hayan superado todos los récords de los intercambios comerciales y las exportaciones con Rabat hasta los 22.000 millones de euros. Asimismo mencionó al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, para asegurar que la Comunidad Autónoma canaria respalda la politica del Gobierno español con Marruecos.

Además de las duras críticas de PP y Vox, también éstas han llegado desde sus socios de coalición. Así, la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, ha afeado al PSOE su cambio de postura con respecto a lo que defendía en su programa electoral de 2019 y al ministro que no haya hablado en su intervención sobre los refugiados saharauis. En Marruecos, su política de Estado es "patria, dios y rey", ha subrayado la diputada de Sumar. Y patria, le ha dicho a Albares, "no es solo el Sáhara Occidental, son las aguas de Canarias, son Ceuta y Melilla, y son sobre todo la instrumentalización, incluso de menores como hemos podido ver en 2022, para su política migratoria".

Participación de Canarias

Por su parte, el también diputado de Sumar Agustín Santos ha sostenido que la cuestión del Sáhara tiene "una posible solución" pero para ello "tiene que incluir un punto esencial, la libre determinación del pueblo saharaui". "Si no se llega a esa situación de posible arreglo, habrá una inestabilidad permanente en la zona que irá en contra de los intereses de todos, de Marruecos, de Argelia, de España, del pueblo saharaui", ha advertido, emplazando a "poner manos a la obra para ayudar a que se produzca el proceso de negociación y ayudar a las partes a que encuentren ese punto de acuerdo que sea asumible por ellas".

La intervención de la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, se centró en la participación de Canarias en las reuniones del Gobierno central con Rabat tras lo sucedido con la conferencia de alto nivel celebrada la pasada semana en Madrid entre los dos países. Albares se comprometió a seguir contando con Canarias en las reuniones de los grupos de trabajo, si bien recordó que en los encuentros de alto nivel no participan las comunidades autónomas.