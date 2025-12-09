La sanidad privada asume casi la mitad de las urgencias en Canarias

La sanidad privada canaria asume casi la mitad (46,1%) de las urgencias que se atienden cada año en Canarias. Se trata del porcentaje más alto de toda España y una cifra que va acompañada de un gasto mucho mayor. Y es que los hospitales y centros privados del Archipiélago son unos de los que más gastan en esta atención urgente (tan solo superados por los de Baleares). No en vano, el 38,2% de las urgencias se atienden ya con financiación externa al sistema público.

Crece el peso de la sanidad privada en Canarias

Esta cifra es, a ojos del Ministerio de Sanidad, una de las consecuencias de la progresiva importancia que ha ido ganando la red privada en la atención a los pacientes de la comunidad. Así lo pone de manifiesto en el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), donde recoge varios indicadores que, a su juicio, «evidencian que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural».

Canarias destaca en la mayoría de los indicadores propuestos, lo que demuestra que la gestión privada de los procesos sanitarios es cada vez más común en las Islas. Según estos datos, la Atención Primaria privada ha incrementado su afluencia de pacientes en diez puntos porcentuales mientras que en los hospitales se ha incrementado sus demandas casi siete puntos porcentuales desde 2018. Estos datos, recogidos del Barómetro Sanitario de 2024, exponen que el 29,6% de los canarios encuestados acudieron a centros de salud privados y un 46,3% a un hospital de la misma titularidad.

En 2023, el 64,5% de las estancias hospitalarias y el 36,2% de las altas registradas en centros de gestión privada (la mayoría con conciertos parciales con la sanidad pública) fueron financiadas con fondos públicos. En ambos casos, estos datos suponen el doble de la media nacional. Asimismo, alrededor del 43,8% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y 12,9% de las consultas realizadas en estos centros recibieron financiación del Sistema Nacional de Salud.

Más aseguramiento privado en el Archipiélago

Este cambio también se refleja en el aseguramiento privado, que en Canarias –que ya partía de una cifra superior al 16,4%– ha crecido un 63,3%. De esta manera, casi el 30% de los isleños cuenta con cobertura a través de aseguramiento privado, sea mediante un seguro individual o de la empresa. Sin embargo, lo que más ha aumentado en los últimos años es el seguro a través de empresa, que es la fórmula que utilizan tres de cada diez asegurados.

El documento identifica la pandemia como un punto de inflexión en esta tendencia. A partir de 2020, se aceleró la contratación de pólizas privadas como respuesta a la percepción de saturación del sistema público, el incremento de los tiempos de espera y la búsqueda de una atención más rápida y accesible, especialmente en consultas diagnósticas y especializadas.

Más centros y recursos privados tras la pandemia

Los centros sanitarios privados, de hecho, se han adaptado al aumento de la demanda. Tal es así, que si bien antes de la pandemia en Canarias no había ningún hospital privado concertado, a día de hoy son ya cuatro. Este aumento de oferta ha cristalizado en un incremento de los recursos, de tal forma que hoy hay en Canarias más quirófanos, más camas y más puestos en los hospitales de día de gestión privada. Los centros sanitarios privados-concertados, por su parte, han disminuido en uno de 22 a 21, con el consecuente cierre de algunas instalaciones.

Riesgos del modelo mixto

El informe subraya que este modelo de colaboración público-privada no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud y advierte sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema.

Entre los principales riesgos que el informe asocia a este modelo mixto destacan la fragmentación de la red asistencial, las brechas salariales y de condiciones laborales del personal, la pérdida de capacidad pública de planificación, los sobrecostes, la escasa trazabilidad en facturación y la atención selectiva por parte del sector privado, que concentra los casos menos complejos.

Necesidad de reforzar la planificación pública

Este fenómeno configura un escenario en el que el sistema sanitario público comparte cada vez más funciones asistenciales y recursos con operadores privados. Ante esta realidad, el Ministerio de Sanidad subraya la necesidad de reforzar la planificación pública, garantizar la equidad territorial y asegurar que toda financiación pública —directa o indirecta— se destine exclusivamente al interés general y a los principios que rigen el Sistema Nacional de Salud.