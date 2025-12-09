Proyecto Lala: Marcos Cabrera y Monteloco reinterpretan La Laguna fusionando arte urbano e ilustración

Las dulcerías en las que, de niños, compraban las chucherías con sus abuelos; las ventas a las que acudían por encargo de sus padres para comprar papas o sal; o la tienda a la que iban para adquirir el uniforme del colegio. La Laguna es mucho más que su trazado colonial o su historia centenaria ya que se trata de un lugar en constante evolución, donde tradición y modernidad se entrelazan. Proyecto Lala, un diálogo ilustrado sobre La Laguna es la propuesta de Marcos Cabrera y Monteloco en el Espacio La Panera, una reinterpretación ilustrada de la ciudad en la que se fusiona el arte urbano, la ilustración y la gráfica contemporánea

Esta muestra está compuesta por once obras pictóricas, dos esculturas y seis trabajos de impresiones. Destacan, así, las diferentes superficies de las que se han valido los autores para realizar su particular homenaje a La Laguna. Mientras que Cabrera está más acostumbrado a trabajar sobre madera, Monteloco se ha estrenado en este sentido. Además, ambos prueban por primera vez la escultura y afirman que ha sido un trabajo de ensayo y error pero que son piezas muy importantes de la exposición ya que han querido dar forma a dos bancos de cemento con las características propias del mobiliario lagunero. Por último, se han estrenado en la técnica de la risografía, una técnica de impresión ecológica "muy divertida" que permite obtener una gama de colores muy amplia, afirman los autores de la exposición. Proyecto LaLa ha sido, así, como un juego para los amigos y creadores, quienes añaden que "ha sido divertido si obviamos que hemos trabajado mucho porque además son piezas de gran formato y muy laboriosas".

Primer encuentro

Este proyecto ha surgido de manera orgánica entre los dos creadores que se conocieron a través de las redes sociales porque admiraban el trabajo creativo del otro. No obstante, fue Marcos Cabrera quien propuso elaborar un proyecto conjunto, y que además estuviera centrado en La Laguna. "Queríamos ofrecer un enfoque diferente, algo que no fuera institucional ni sobre los edificios más emblemáticos de la ciudad, que es lo que se ha hecho siempre, sino que queríamos contar con un discurso mucho más coloquial, que mostrara nuestras vivencias", relatan los jóvenes.

Mientras que Monteloco es de La Laguna, Marcos Cabrera considera la ciudad su segunda casa. "Tengo familia en la ciudad, estudié aquí y mis primeras fiestas también fueron en La Laguna", rememora el creador, quien aún recuerda ir a la tienda La gran tijera para comprar sus uniformes para el colegio.

Calles comunes

Aunque no pertenecen exactamente a la misma generación, su percepción de la ciudad es bastante similar y ahora tan solo se diferencia en la forma en la que han querido plasmarla, a través de sus técnicas artísticas. "Cuando hablamos de los locales, los bares, las zonas de ocio y la restauración hemos coincidido en casi todos", expresan los artistas quienes han querido sacar a relucir "la parte más canalla" de esas memorias.

Un detalle de la muestra. / Paula Fuentes

El proceso de creación ha sido totalmente parejo y juntos han dado forma a los soportes para las pinturas, que son mayoritarias en esta propuesta. "El diseño y la creación de las ideas se ha hecho mano a mano", afirman y añade que "prácticamente todo el trabajo está hecho a cuatro manos".

Largo recorrido

Reconocen que ha sido imposible plasmar todo lo que tenían en mente en esta exposición y por eso han decidido que está será únicamente una primera fase del trabajo. "Hay chicha para hacer una exposición más, seguro", afirman los autores, quienes añaden que algunos de los trabajos "tienen incluso vida propia y seguro que van a empezar a caminar en alguna dirección más allá de esta muestra".

Varias personas visitan la exposición. / Paula Fuentes

Los creadores proponen un recorrido visual que combina referentes históricos, urbanísticos y conceptuales junto a vivencias personales. Expresan que, para aquellas personas que sí conocen La Laguna, "esta exposición les va a hacer conectar con la ciudad y puede que les toque el corazón", mientras que para aquellos que únicamente acudan a La Panera a visitar esta exposición, van a poder disfrutar de juegos de colores para mostrar el patrimonio arquitectónico de este Patrimonio de la Humanidad. "No hemos querido incluir conceptos rebuscados para que, así, se pueda crear un diálogo entre el espectador y la obra".