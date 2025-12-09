La Policía Nacional incrementa su presencia en las zonas comerciales durante la Navidad
Con el aumento de la actividad comercial y la afluencia de personas, la Policía Nacional establecerá dispositivos operativos específicos en áreas comerciales y de ocio
La Policía Nacional ha incrementado el número de efectivos policiales en las zonas comerciales de Canarias de gran afluencia de público, un dispositivo que se mantendrá durante toda la campaña navideña en el marco de la intensificación del Plan Comercio Seguro. Este Plan está diseñado para dar protección al sector del comercio y a sus clientes durante todo el año y en determinadas fechas, como la época navideña, se refuerza para minimizar la proliferación de las infracciones penales que se cometen durante ese periodo de tiempo, contra los comerciantes y los ciudadanos que frecuentan las zonas comerciales.
Durante la campaña navideña, la labor policial se intensifica con dispositivos operativos específicos en aquellos lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en las zonas comerciales y de ocio, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento.
Dispositivos operativos específicos
El incremento de agentes, con especial relevancia de la presencia policial uniformada, repercutirá en la seguridad ciudadana con la implantación de planes específicos en cada lugar coordinados por las respectivas comisarías provinciales.
El Plan también dispone la implicación de las delegaciones de Participación Ciudadana, entre cuyos cometidos principales se encuentra el mantener contactos permanentes con los establecimientos y asociaciones representativas del sector comercial y sus potenciales clientes para hacerlos participar en su propia seguridad. Con esta medida, los comerciantes reciben un servicio presencial y una atención más eficaz.
Guías y trípticos con consejos
Al mismo tiempo que se incrementa la presencia de agentes en las calles más comerciales, durante estos días se distribuirán guías y trípticos, elaborados por la Policía Nacional, con consejos de seguridad destinados a asociaciones y comerciantes.
Estas publicaciones recogen los consejos más importantes a tener en cuenta en todas las fases del comercio -adquisición, transporte, distribución, venta, comercio online, medios de pago- así como información de modus operandi, actuación ante un hecho delictivo o formulación de denuncias.
Algunos de los consejos de seguridad incluidos en este material divulgativo son los siguientes:
- Priorice el uso de medios de pago electrónico.
- Es recomendable disponer de detectores de billetes falsos.
- Realice el tratamiento de los datos personales de acuerdo con la legislación vigente.
- Preste atención a las personas que tengan actitud vigilante.
- Si decide instalar cualquier medida de seguridad en su establecimiento, recurra siempre a profesionales habilitados por la Policía Nacional.
- Si sufre o presencia un hecho delictivo, evite manipular cualquier objeto.
- Si observa la puerta de su local forzada o abierta, NO ENTRE Y LLAME AL 091.
El comercio es un sector estratégico de importante transcendencia económica, por lo que para la Policía Nacional es primordial la defensa del comercio seguro y garantizar la seguridad económica.
