El Parlamento plantea ampliar la RIC al suelo agrícola y a la FP dual

El dictamen de la comisión parlamentaria constituida para la revisión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) contiene un amplio abanico de propuestas de nuevos incentivos económicos y fiscales que se demandan al Estado para transformarlo en un instrumento «de todos y todas, del cual se sienta parte la totalidad de la ciudadanía de Canarias» con el fin de «dar la mejor respuesta posible a los retos a los que se enfrentará nuestra sociedad en los próximos años», según recoge el dictamen. Este proceso de profunda renovación se pondrá en marcha «en el momento en el que se abra una ventana de oportunidad para la negociación con la Administración General del Estado». El informe final se debate hoy en el pleno de la Cámara y cuenta con el respaldo de todos los grupos, excepto Vox.

En el ámbito de los incentivos fiscales, el Parlamento no se conforma con el reciente cambio introducido en la Reserva para Inversiones (RIC) para poder materializarla en vivienda asequible, sino que propone también utilizar los fondos que se acumulan en la Reserva en fomentar la formación profesional dual en el seno de las empresas. Asimismo se plantea la opción de invertir la RIC en suelo destinado a actividades agrícolas vinculado a la generación de empleo y permitir la construcción o reforma de residencias universitarias y su explotación por terceros, con el fin de favorecer el alquiler de viviendas para estudiantes a precios «socialmente sostenibles».

La Cámara va más allá e introduce en el dictamen dos aspectos que supondrían una transformación de fondo de la Reserva con el fin de hacerla más operativa en escenarios de crisis económica. Ante situaciones de recesión se propone que se permita ampliar los plazos de materialización de las dotaciones de la RIC. Por otro lado, se plantea crear una reserva de capitalización en Canarias como fórmula anticíclica para reforzar la capacidad financiera de las empresas sin obligación de invertir.

Factor de insularidad

En el ámbito del REF económico propone nuevos incentivos para que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado junto a los ya existentes como la subvención de los pasajes aéreos y marítimos, la compensación del transporte de mercancías, la financiación del transporte público terrestre o la subvención de los precios de la energía y de la producción de agua. Una de las propuestas hace referencia al déficit de inversión estatal que arrastra Canarias y para compensarlo se plantea la asignación en los presupuestos estatales de cada ejercicio de un fondo «por factor de insularidad y ultraperiferia de la Comunidad Autónoma de Canarias», con la opción de incluir también un factor de doble insularidad para cubrir las necesidades de inversión de las islas no capitalinas.

En el texto hay una relación de otras opciones de incentivos económicos a estudiar para incluirlos en las cuentas del Estado: la financiación de reducciones o exenciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social; la instauración de una nueva ayuda al transporte al coste del transporte de residuos o una dotación anual para financiar la promoción de viviendas protegidas en las Islas. También se pide extender a todas las islas la implantación de las zonas francas e incrementar la inversión a través de ellas mediante los incentivos del fuero canario.

En el dictamen se demanda que la ley del REF incluya un régimen especial para aquellos sectores de la actividad económica que estén escasamente implantados con medidas de estímulo económico-fiscal. Entre estas medidas figuran el apoyo a la promoción y fomento de la industria aeronáutica y aeroespacial que se instale en Canarias, compensar a las pymes y micropymes que no pueden aplicar otros instrumentos del REF fiscal o una deducción a la industria de organización de congresos, eventos y convenciones que se desarrollen en las Islas.

Adicionalidad del fuero

El informe suscrito por los grupos parlamentarios reitera que en una revisión del REF es fundamental mantener la adicionalidad de los recursos del fuero en el sistema de financiación autonómica. Además se advierte que hay que tener en cuenta el impacto sobre el propio sistema de las futuras reformas del IRPF. Asimismo, la variable de la insularidad es un elemento esencial en cualquier reforma de la financiación autonómica dada las circunstancias socioeconómicas de las Islas y sus singularidades.

La información y difusión del REF forma parte de la parte final del dictamen y se solicita la creación de una oficina estadística para el seguimiento del fuero para mejorar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas. También se propone la creación de un instituto interuniversitario para estudiar e impulsar el REF con el fin de evaluar el impacto de sus medidas y de la creación de empleo. También se demanda una mayor transparencia con el fin de garantizar el acceso público a los datos y estudios del REF para facilitar la difusión de los mismos.