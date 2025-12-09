Los médicos de Canarias protestan en bloque contra el Estatuto Marco en el primer día de huelga: "Han unido a toda la profesión"

Cientos de médicos se congregaron a las puertas del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, y del Doctor Negrín, en Gran Canaria, para rechazar de forma unánime el borrador del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), la norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios públicos. Las concentraciones sirvieron como pistoletazo de salida a una huelga, convocada a nivel nacional, que arrancó este martes y que se desarrollará hasta el próximo viernes, 12 de diciembre. Aunque repartidos por distintos puntos, las reivindicaciones fueron las mismas: mejores condiciones laborales para atraer y fidelizar a los especialistas.

En Canarias, en concreto, los médicos han exigido equiparar la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades de España, contar con traslados abiertos y permanentes desde enero de 2026 y mejorar la retribución salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas.

En el último año, los facultativos han salido a la calle por otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la Oferta Pública de Empleo. Sin embargo, las concentraciones de esta jornada han sido diferentes, ya que la polémica reforma del Estatuto Marco ha logrado que los médicos protesten en bloque. "Es la primera vez que la Administración consigue unir a todos los profesionales", resaltó el secretario general del Sindicato Médico en Canarias (Cesm), Levy Cabrera.

Consenso

De hecho, el Foro de la Profesión Médica -una organización que engloba a sindicatos, estudiantes y asociaciones científicas- ha reafirmado su apoyo a las movilizaciones contra el borrador, un gesto que evidencia la unanimidad de las reivindicaciones. Como prueba de que los médicos están "más unidos que nunca", a la concentración de Tenerife también acudió un grupo muy variado de profesionales: algunos salieron de sus turnos con pijamas o batas y otros iban con ropa de calle porque solo se acercaron para secundar las protestas.

Entre quienes se congregaron a las puertas de los hospitales también había médicos residentes, que se forman en alguno de los centros sanitarios de las Islas, y profesionales con décadas de experiencia en el sistema sanitario.

La respuesta del Ministerio es insuficiente

El Ministerio de Sanidad lanzó el viernes una contraoferta del borrador que no ha convencido a los sindicatos. En el documento, la Administración garantizaba varias cuestiones: reducir las guardias de 24 a 17 horas, fijar el límite de la jornada semanal en un máximo de 45 horas, OPEs obligatorias cada dos años acompañadas de herramientas para el control de la temporalidad y límites a los nombramientos de interinidad.

Pese a que los sindicatos han reconocido que Sanidad se ha aproximado bastante a sus principales propuestas, han decidido mantener la huelga porque consideran que las propuestas actuales "siguen siendo totalmente insuficientes".