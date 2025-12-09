Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizado un cadáver en estado de momificación en un barranco de La Palma

El hallazgo se produjo durante la tarde de este lunes en un cauce conocido como el barranco de Los Pajaritos, un enclave de difícil acceso situado en un ramal del barranco del Río

Barranco del Río, La Palma

Barranco del Río, La Palma / Wikiloc

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un cadáver en avanzado estado de momificación ha sido localizado en un barranco del municipio de Santa Cruz de La Palma, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional. El hallazgo se produjo durante la tarde de este lunes en un cauce conocido como el barranco de Los Pajaritos, un enclave de difícil acceso situado en un ramal del barranco del Río, una zona especialmente recóndita.

Los restos fueron encontrados por un cazador, que alertó inmediatamente a los servicios de seguridad tras descubrir el cuerpo sin vida. Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Nacional, que comprobaron el avanzado estado de descomposición y acordonaron la zona para iniciar las primeras diligencias.

Debido a las características del hallazgo y a la necesidad de una investigación más especializada, desde Tenerife se ha trasladado el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, cuyos agentes se han hecho cargo del caso. Su objetivo será determinar la identidad de la persona fallecida y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte, así como el tiempo que el cuerpo podría llevar en el lugar.

