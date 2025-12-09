Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Perdomo se suma a La Radio Canaria como nuevo director de ‘Canarias a la 1’

El periodista, con más de quince años de trayectoria en medios, estará al frente del informativo de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas

David Perdomo se incorpora a La Radio Canaria

David Perdomo se incorpora a La Radio Canaria / LP/DLP

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El periodista David Perdomo será el nuevo responsable del informativo Canarias a la 1’ de La Radio Canaria, que presentará de lunes a viernes entre las 13:00 y 14:00 horas. Asume así la edición y conducción del espacio informativo de referencia en la franja del mediodía, un tramo clave en el que la emisora pública ofrece a la audiencia el resumen más completo y actualizado de la actualidad del Archipiélago. Perdomo aportará su sello profesional, marcado por la creatividad y el rigor informativo en la información diaria.

Con más de quince años de experiencia, su trayectoria lo sitúa como una de las voces consolidadas del periodismo canario. Ha trabajado en algunos de los principales grupos mediáticos a nivel nacional y autonómico, y mantiene una estrecha vinculación con RadioTelevisión Canaria desde 2011, cuando se incorporó como redactor de informativos. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por la cobertura de acontecimientos de relevancia para las Islas y por una sólida especialización en el relato audiovisual.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Perdomo formó parte del equipo de los Servicios Informativos de Mediaset, donde ejerció como redactor de informativos de televisión, dando cobertura a las noticias más importantes de Canarias a nivel nacional. En esta etapa fue, además, enviado especial a Israel, desde donde informó sobre el estallido del conflicto en Oriente Medio.

David Perdomo se incorpora a La Radio Canaria

David Perdomo se incorpora a La Radio Canaria / LP/DLP

Una amplia trayectoria en televisión y radio

En el ámbito radiofónico, desarrolló una destacada etapa en Cadena SER, donde durante seis años dirigió y presentó el magacín informativo ‘Hoy por Hoy Las Palmas’, antes de asumir labores de edición y presentación de los informativos de la emisora. Sus inicios en televisión incluyen etapas como redactor de informativos en TVE y redactor y presentador de informativos en Nueve TV.

Además de su especialización en informativos, David Perdomo ha desarrollado una amplia trayectoria en programas divulgativos y de actualidad, aportando su versatilidad como presentador, guionista y narrador. Fue presentador y guionista del espacio ‘A Contraluz, crónica negra de Canarias’, y condujo los magacines ‘Nunca es Tarde’ y ‘Buenas Tardes Canarias’, de Televisión Canaria, desde el que cubrió sobre el terreno el inicio de la guerra en Ucrania, informando desde la frontera con Polonia.

También ha participado como guionista y locutor en formatos como ‘Reencuentros en la Tercera Fase’, así como en los programas ‘Cuánto hemos cambiado’, ‘El Foco’ y ‘Conciencia canaria’, producidos para Televisión Canaria. Su paso por ‘Noveleros’ como redactor y reportero refuerza aún más su perfil multifacético y profundamente ligado a la producción audiovisual del Archipiélago.

