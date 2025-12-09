Clavijo pide “unidad” parlamentaria para afrontar un “complicado” año 2026 para el Archipiélago
El presidente fija como retos el ‘decreto Canarias’, el sistema de financiación, la vivienda y los presupuestos del Estado
El año 2026 va a ser “complicado” para Canarias y, por ello, el presidente Fernando Clavijo solicitó este martes al arco parlamentario “estar lo más unidos posible” para sacar adelante el decreto canario -la norma que convertirá en ley el acuerdo político entre CC y el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en 2023-, la modificación del sistema de financiación autonómico e, incluso, la negociación de una posibles presupuestos del Estado.
Retos a los que unió el desafío para solventar el drama migratorio y el de la falta de viviendas asequibles, motivo por el que insistió en “poder usar el superávit para construir casas, pues eso sería un salto notable”.
Aunque el presidente no ocultó el malestar que supone el hecho de que el Gobierno del Estado deja sin 100 millones de euros a Canarias para destinarlos, como superávit, a la reconstrucción de La Palma -con lo que dejó 44 millones solo para destinarlos a inversiones financieramente sostenibles-, insistió en que, “aunque la decisión deja un sabor agridulce ojalá el Estado nos hubiera hecho caso antes”, ya que desde el año 2024 su gabinete defendió “que ese dinero no podía estar ocioso en los bancos” en virtud de las reglas de sostenibilidad financiera.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Suscríbete para seguir leyendo
- La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
- ¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl
- Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
- Continúa la búsqueda de una persona tras el golpe de mar en Los Gigantes que deja cuatro muertos
- El Estado recurre una norma canaria sobre puertos deportivos que Torres aprobó como presidente
- Radiografía de la identidad canaria: nos sentimos antes del barrio y de la isla que españoles
- Fallece Ramón Trujillo, uno de los padres fundadores de la Academia Canaria de la Lengua
- El SMI podría subir 90 euros en 2026: el anuncio de Yolanda Díaz que beneficiaría a miles de canarios