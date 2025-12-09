Antonio Luis Brito: "Europlátano es la Organización de Productores de Plátano que más crece en las islas"

Situación del sector

El sector del plátano de Canarias ha afrontado en el último año una campaña especialmente compleja. ¿Cómo valora el balance general de esta temporada?

Encadenamos ya varias campañas complicadas, esta última se ha caracterizado por una caída y retraso en la producción debido a un frío invierno y a la borrasca de diciembre de 2024. Con ello, nos situamos en precios récord tanto en origen como en destino durante el primer semestre que se desplomaron momentáneamente llegado el verano. A partir de septiembre volvieron a estabilizarse y cerraremos un ejercicio de precios muy por encima de lo habitual.

En este contexto, ¿cómo ha evolucionado la situación de precios en origen y qué consecuencias tiene para la rentabilidad de las explotaciones?

Ha sido un año, salvando agosto, de precios muy elevados. A nivel rentabilidad de las explotaciones, como en cualquier empresa, cada año los costes se han ido incrementando: agua, productos fitosanitarios y, sobre todo, los costes de personal; por lo que cada vez más se hace necesario por trabajar por una agricultura sostenible. Y esto solo se consigue siendo independientes económica y comercialmente, y luchando por los intereses de los agricultores canarios.

En los últimos años se ha intensificado la concentración de la demanda en grandes cadenas de distribución. ¿Cómo está afectando este escenario al productor?

Actualmente más del 50% de la demanda la concentran las 5 principales cadenas de supermercado que operan en nuestro país. En este escenario se hace indispensable ser fuertes en origen, ofreciendo de manera continuada y estable un producto de calidad con volumen suficiente para dar servicio a clientes de esta magnitud. Pero no solo eso, en Europlátano además de ser la OPP que más crece en las islas, tenemos una ventaja competitiva única en el sector, y es que controlamos toda la cadena de producción, desde las fincas hasta el punto de venta. Esto hace que eliminemos cualquier tipo de intermediario y seamos lo más eficientes posibles en costes para ofrecer el mejor precio a nuestros agricultores y garanticemos de primera mano la calidad a nuestros clientes.

¿Qué papel siguen jugando los canales mayoristas frente al peso creciente de las grandes cadenas de distribución?

Los mercados tradicionales han ido perdiendo progresivamente cuota, abarcando en la actualidad alrededor del 20% en el sector de las frutas y hortalizas. Dentro de este declive, seguimos contando con buenos clientes de mayorismo, que han sabido adaptarse y valoran y cuidan la calidad del producto tanto como nuestros productores.

En los últimos años se ha producido un cambio en la cuota de mercado entre el plátano de Canarias y la banana. ¿Cómo valora esta evolución y qué factores la están impulsando?

Nuestro principal competidor es un producto estéticamente muy similar a un precio más bajo, es halagador que, cuando este diferencial de precio es considerado normal por calidad, sabor y forma de producción local; el consumidor nacional sigue prefiriendo el plátano de Canarias. Cuando estos diferenciales de precio llegan a extremos es cuando un segmento de los consumidores deja de comprarnos. Además, no podemos dejar de nombrar que competimos en desigualdad de condiciones (laborales, medioambientales, límites de uso de productos fitosanitarios; etc.), diferencias que se intentan compensar mediante las ayudas del POSEI, pero hay que tener en cuenta que lleva 20 años sin actualizarse la partida.

Este ha sido el primer año donde la cuota de mercado de la banana ha superado a la del plátano de Canarias en España, lo cual, aunque haya sido por falta de producción por razones meteorológicas, resulta alarmante.

Tenemos que trabajar en las islas para ser capaces de producir calidad de manera ordenada, de forma que podamos poder cumplir con las necesidades de los clientes.

Europlátano y estrategia empresarial

En este contexto de transformación del sector, ¿qué papel desempeña Europlátano como organización de productores?

Europlátano a lo largo de su historia en muchas ocasiones ha sido punta de lanza, una visión diferente en el sector basada en el objetivo de construir una agricultura sostenible, que evidentemente ha generado detractores pero que, pasados los años, se ha demostrado que iba en la dirección correcta. Desde ser la primera OPP en certificarse por convicción y no por obligación administrativa, o embarcarse en ambiciosos proyectos de exportación; hasta ser capaces de crear una estructura empresarial independiente comercial y económicamente; algo único en el sector.

Europlátano se encuentra inmersa en un proyecto de expansión. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta estrategia?

El objetivo es bidireccional: el control de la cadena de producción es necesario para poder garantizar a los agricultores no solo que se mantenga la calidad que cultivan en el campo, sino también un retorno justo por su fruta; y también para asegurar a nuestros clientes la calidad y el servicio.

¿Qué ventajas aporta el modelo de control propio de la cadena de producción para los agricultores? ¿Influye esta estructura en aspectos clave como la trazabilidad, la eficiencia logística y la rentabilidad del productor?

En Europlátano en las islas, ya nuestros centros de empaquetado trabajan desde hace años todos de la misma manera: los equipos están liderados por los mismos responsables y los procesos son los mismos. Esta estandarización que nos garantiza el mismo cuidado, trazabilidad y calidad de la fruta, sea el agricultor de Los Sauces o de Guía de Isora; la hemos llevado también hasta la maduración en Península. Es el mismo equipo de calidad el que hace los controles en Canarias que en Orozco o el mismo departamento financiero el que controla la parte contable y económica. El contar con esta red de profesionales perfectamente alineados desde el cultivo hasta la venta es un privilegio y que trabajen en sincronía nos brinda una seguridad y coherencia que marcan la diferencia. Esto se traduce en una garantía de calidad, trazabilidad y eficiencia en costes; que, además de ofrecer a los productores un precio justo por su fruta, les dota de un patrimonio y de un proyecto de futuro.

¿Qué peso tienen actualmente las exportaciones dentro del proyecto de Europlátano y qué perspectivas de crecimiento existen?

Las exportaciones suponen aproximadamente un 3% de nuestra producción, pero no deben tomarse como una vía de escape para cuando "sobra" producto en España, sino trabajarlas como proyectos para ir abriendo nuevos y rentables nichos de mercado. Son proyectos que suponen una gran inversión, tiempo y esfuerzo; pero que pueden convertirse en un cliente sostenible y rentable, como el caso de Coop Suisse, una cadena con la que llevamos 10 años trabajando en Suiza y que genera a nuestros productores un precio fijo por su fruta de 0,85€ todo el año.

Desde su experiencia, ¿qué diferencia a Europlátano de otras organizaciones de productores del sector?

Lo principal, su visión de futuro en todos los aspectos, el ir más allá y no creer que la fruta solo llega hasta el muelle; saber que hay un trabajo enorme a continuación como es la logística, la maduración y la comercialización, y que de ello depende el beneficio del agricultor. Por ello, hemos desarrollado una estructura que nos permite trabajar toda la cadena de manera coordinada y eficiente, garantizando el mejor retorno económico para el agricultor hoy y en el futuro.

En un momento clave como el cierre de campaña, ¿qué mensaje le trasladaría a los agricultores que aún no forman parte de Europlátano?

Nuestro mensaje iría específicamente a aquellos buenos productores, que crean en el plátano de Canarias y en su futuro, que estamos con ellos. Para los agricultores capaces de cultivar un producto de calidad, en Europlátano contarán con un equipo de profesionales que les ayudará a sacar el máximo rendimiento a sus fincas y que trabajarán para comercializarlo obteniendo el mejor precio posible de manera sostenible.