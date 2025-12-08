El SMI podría subir 90 euros en 2026: el anuncio de Yolanda Díaz que beneficiaría a miles de canarios

Tras conocerse la subida de las pensiones para 2026, lo siguiente que podría incrementarse es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según ha adelantado Yolanda Díaz. La medida sería bien recibida por la mayoría de trabajadores, ya que supondría una nueva revalorización del salario base en España. Ahora, el siguiente paso será alcanzar un acuerdo con la patronal y los sindicatos antes de llevar la propuesta a su aprobación en el Congreso de los Diputados.

La última subida del SMI se produjo a principios de este 2025, cuando Trabajo aumentó la cuantía un 4,4%, pasando de los 1.134 euros a los 1.184 euros actuales. Durante este año, Yolanda Díaz ha buscado llegar a otro acuerdo para incrementarlo más, pero todas las negociaciones han fracasado.

Subida del SMI desde 2028 / Ministerio de Trabajo y Economía Social

Desde que PSOE y Sumar (Podemos anteriormente) llegaron al Gobierno, el SMI ha tenido una subida acumulada del 61% desde el año 2018. Actualmente, los trabajadores que cobran el salario base reciben 16.576 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de 1.184 euros.

El SMI subiría alrededor de 90 euros más al mes

Los sindicatos han pedido a Yolanda Díaz que aumente de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional en España. Desde UGT y CCOO abogan para que este incremento sea del 7,5%, para que represente el 60% del salario medio del país, como establece la Carta Social Europea.

Si estas previsiones se cumplen, el SMI ascendería hasta los 1.273 euros brutos al mes. Sin embargo, esta subida tendría una parte negativa, ya que pasaría los límites de Hacienda y los trabajadores que lo cobrasen estarían obligados a tributar el IRPF en la Declaración de la Renta.

Lucía Feijoo Viera

No sería la primera vez que surge este problema. Este mismo año, Yolanda Díaz y María Jesús Montero tuvieron que llegar a un acuerdo y, en el último momento, las personas que perciben el SMI quedaron exentas de la obligación de presentar la Renta de 2024.

Ahora, falta que esta medida sea negociada por los agentes sociales y el Gobierno antes de que sea aprobada en el Congreso de los diputados. Las pretensiones del Ejecutivo son que la subida del SMI pueda entrar en vigor ya a inicios del 2026.