Resguardar al turista: La futura ley de Protección Civil incluirá protocolos de emergencia específicos de información multilingüe para visitantes

Un golpe de mar mató el domingo a cuatro personas en las piscinas naturales de Los Gigantes, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide. Y no se trata de un episodio aislado. A principios de noviembre, en el muelle del Puerto de la Cruz, el mar se llevó por delante a varios cruceristas que solo pretendían hacerse un selfie. Estaban de vacaciones, no conocían la fuerza del Atlántico cuando azota la costa y ese instante, tan breve como devastador, no acabó con más víctimas gracias a que un camarero de uno de los establecimientos cercanos consiguió rescatar a tres de ellas, pero una mujer, de origen holandés, falleció ahogada.

Éste y otros sucesos ocurridos durante el último temporal vivido en las Islas remarcaron la necesidad, que ya había puesto en marcha la Consejería que pilota Manuel Miranda de incluir en la futura ley de Protección Civil protocolos de información específicos a la población turística en caso de emergencia mediante una información multilingüe dirigida a los visitantes que no hablen nuestro idioma.

Desde la consejería se asegura que siempre se avisa de los temporales a hoteles y capitanes de cruceros, pero admiten que no hay garantías de que esas alertas lleguen a los turistas. Esa cadena rota entre la alerta institucional y el visitante final es, precisamente, lo que la futura ley quiere corregir.

Destino seguro

"Canarias es un destino seguro, pero para que lo siga siendo hay que mejorar cómo trasladamos la información", reconoce el viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo.

Su departamento gestiona un Archipiélago en el que residen 2,5 millones de personas y que recibe más de 18 millones de turistas al año, muchos de ellos ajenos a los riesgos naturales de las islas. Y la realidad es contundente: las costas canarias siguen registrando decenas de muertes cada año, especialmente entre personas que desconocen la fuerza del mar o las normas de autoprotección.

Foto de archivo de una sala operativa del Cecoes 112. / E.D. / L.P.

17.891 llamadas en otras lenguas

Las cifras hablan por sí solas. En los primeros meses del año, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 atendió en lo que va de año un total de 17.891 llamadas en lenguas distintas al español, un 8,36% más que en 2024. El inglés es el idioma que domina (67%), seguido del alemán (14,59%), el italiano (11,41%) y el francés (6,24%). El resto se reparte entre ruso, árabe, polaco o rumano.

Según Lorenzo, más del 40% de las emergencias que atienden a los turistas están relacionadas con seguridad, cerca del 31% con cuestiones sanitarias, un 12,48% con accidentes y casi un 10% son solicitudes de información.

La variedad demuestra que el visitante no siempre sabe a quién acudir o cómo actuar, especialmente cuando la barrera del idioma se interpone.

Plataforma de traducción en 40 idiomas

Para ello, el Cecoes ya cuenta con operadores capaces de atender presencialmente en cinco idiomas, además de una plataforma externa capaz de ofrecer traducción simultánea en más de 40 lenguas, lo que permite responder prácticamente a cualquier llamada extranjera sin perder tiempo.

Pero, como insiste el viceconsejero, "el problema no está en atender la emergencia, sino en lograr prevenirla".

Información preventiva

La seguridad no depende solo de banderas, socorristas o alertas: hace falta que quienes visitan las islas reciban la información en su idioma, de forma clara y sin generar alarma.

Y ahí es donde debe entrar la futura legislación para convertir la información preventiva en un valor añadido del destino. Alertas meteorológicas, recomendaciones de seguridad y avisos de riesgo deberán llegar directamente a los turistas a través de canales oficiales, hoteles, navieras y operadores turísticos, sin dejar nada a la improvisación.

"Instaurar una cultura de protección civil debe incluir también a quienes nos visitan", resume el viceconsejero.

Foto de archivo de un ciclista tomando una foto al fuerte oleaje durante un temporal. / María Pisaca

Miedo, no; seguridad, sí

El Gobierno trabaja ya en una agenda de contactos con el sector turístico, la patronal, los socorristas y los operadores hoteleros y de cruceros para garantizar que la información llegue sin distorsiones al turista Sin ese paso intermedio, tragedias como la de Puerto de la Cruz pueden repetirse.

En 2024 fallecieron 72 personas en las costas canarias. En 2025, el número supera ya los 60 fallecidos a estas alturas del año. Una estadística que preocupa, y mucho, al Ejecutivo autonómico.

La idea con la que trabaja el Ejecutivo es que nadie arriesgue su vida por desconocer que el mar en Canarias, a veces, ruge de forma peligrosa o que la belleza de los paisajes esconde una orografía que puede ser letal.

"No queremos transmitir miedo, sino seguridad", concluye el responsable de emergencias.