Don Omar prepara un concierto especial en España este 2026

Tras una gira exitosa y numerosos premios, el artista estaría ultimando un concierto para el próximo año, el que podría ser el año de su retirada

Don Omar

Don Omar

Europa Press

Madrid

El cantante Don Omar, conocido como 'El Rey del Reggaeton', está ultimando un concierto en España para 2026, según han explicado a Europa Press fuentes que conocen de primera mano los preparativos.

Esta podría ser una de las últimas oportunidades para ver a Don Omar en directo, ya que en una entrevista reciente adelantó que 2026 podría ser el año de su retirada, tras una última gira.

La noticia llega después de una gira extensiva por Estados Unidos, México y Canadá, en la que el artista ha logrado llenos totales y una respuesta abrumadora del público, consolidando uno de los recorridos más celebrados de su carrera reciente.

Premios

En el último año, el artista puertorriqueño recibió el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y fue nombrado uno de los 50 Más Bellos por la revista People en Español. A lo largo de su trayectoria suma, además, 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 premios Lo Nuestro, así como varias nominaciones a galardones internacionales como los MTV Video Music Awards.

A sus 47 años y con más de 25 de carrera, Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón, es responsable de éxitos como Danza Kuduro, Dile, Salió el Sol, Virtual Diva, Guaya Guaya, Ojitos Chiquitos o Dale Don Dale, entre otros 'himnos' que han marcado a varias generaciones.

