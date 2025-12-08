Don Omar prepara un concierto especial en España este 2026
Tras una gira exitosa y numerosos premios, el artista estaría ultimando un concierto para el próximo año, el que podría ser el año de su retirada
El cantante Don Omar, conocido como 'El Rey del Reggaeton', está ultimando un concierto en España para 2026, según han explicado a Europa Press fuentes que conocen de primera mano los preparativos.
Esta podría ser una de las últimas oportunidades para ver a Don Omar en directo, ya que en una entrevista reciente adelantó que 2026 podría ser el año de su retirada, tras una última gira.
La noticia llega después de una gira extensiva por Estados Unidos, México y Canadá, en la que el artista ha logrado llenos totales y una respuesta abrumadora del público, consolidando uno de los recorridos más celebrados de su carrera reciente.
Premios
En el último año, el artista puertorriqueño recibió el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y fue nombrado uno de los 50 Más Bellos por la revista People en Español. A lo largo de su trayectoria suma, además, 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 premios Lo Nuestro, así como varias nominaciones a galardones internacionales como los MTV Video Music Awards.
A sus 47 años y con más de 25 de carrera, Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón, es responsable de éxitos como Danza Kuduro, Dile, Salió el Sol, Virtual Diva, Guaya Guaya, Ojitos Chiquitos o Dale Don Dale, entre otros 'himnos' que han marcado a varias generaciones.
- La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
- Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
- ¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl
- El Estado recurre una norma canaria sobre puertos deportivos que Torres aprobó como presidente
- Radiografía de la identidad canaria: nos sentimos antes del barrio y de la isla que españoles
- Varios microterremotos sacuden Canarias durante la madrugada, según el IGN
- Fallece Ramón Trujillo, uno de los padres fundadores de la Academia Canaria de la Lengua
- Transparencia ya avisó en 2023 que existían en Canarias ‘ayudas covid’ sin justificar