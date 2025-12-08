El comercio canario espera un aumento del 5% en ventas durante la campaña de Navidad

Una excelente campaña de Navidad que ponga el broche de oro a un año marcado por el crecimiento de las ventas. Esto es lo que esperan los comerciantes del Archipiélago que ocurra a lo largo del mes de diciembre, en el que las compras se multiplican para hacer frente a los preparativos de estas fechas. Los empresarios isleños prevén que el volumen de negocio se incremente hasta un 5% respecto al año pasado. Unas buenas perspectivas que ya se confirmaron el pasado Black Friday, que recibió una gran respuesta por parte de los consumidores. Buena respuesta que se siguió consumando durante el puente de la Constitución, unos días que muchos aprovechan para ir haciendo encargos a Papa Noel y los Reyes Magos.

Para algunos el 6, 7 y 8 de diciembre son perfectos para hacer una escapada o salir a pasear para ver las luces navideñas, mientras que otros muchos llenan las superficies comerciales intentando no dejar atrás nada de lo que esté puesto en la carta. Este año, el domingo no fue día de apertura, pero tanto el pasado sábado como este lunes, los consumidores acudieron a las tiendas del Archipiélago para ir avanzando en las compras navideñas. «Hemos tenido mucho público, muy buena respuesta, aunque mucha gente en el puente se marcha de viaje, el volumen es tan grande que el público se reparte», indica Alfredo Medina, secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial en Canarias (Asodiscan).

Aunque ya no se producen las avalanchas de los primeros años porque los descuentos se han extendido a casi todo el mes, los buenos resultados cosechados en el Black Friday –que se ha convertido en una cita determinante para el sector comercial en el Archipiélago– auguran una campaña navideña con buen tono.

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, cree que la perspectiva de cara a final de año va a ser positiva, aunque el incremento del volumen de ventas variará en función de la zona y el sector. «Si se cumple esa expectativa podremos decir que ha sido un año muy positivo», explica, ya que a lo largo de los doces meses se han ido registrando incrementos, aunque a partir de octubre se anotó cierta desaleración, el resultado global será positivo.

Y las previsiones respecto al gasto que van a ser los canarios en esta campaña así lo respaldan. De acuerdo con un estudio de la Asociación Española de Consumidores, cada canario gastará una media de 1.160 euros. Aunque el consumo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife será algo superior, 1.199 euros por 1.137 en Las Palmas. El aspecto que se llevará un mayor volumen del presupuesto será la alimentación, algo más de 300 euros en la provincia tinerfeña y casi esa cifra en la más oriental. Y no es de extrañar, ya que la cesta de la compra es uno de las cosas que más se ha encarecido en el último año. A pesar de esto, las familias canarias no quieren dejar de servir en sus mesas las comidas más tradicionales de estas fechas.

Tras la alimentación, los regalos son los siguientes con más presupuesto. Los tinerfeños invertirán hasta 298 euros en los obsequios para sus seres queridos, mientras que en la provincia de Las Palmas el gasto será de 276 de media. Y respecto a lo más demandado este año, pocas sorpresas. La electrónica sigue reinando, pero también la ropa y los complementos. Los juguetes –en los que los canarios invertirán 220 euros de media– también son otros de los elementos más buscados en estas fechas. El resto del presupuesto se completa con la compra de lotería –alrededor de 80 euros por cada canario– y el gasto en ocio, donde triunfan las reuniones con familiares y amigos.

Pero, a pesar de que el precio de prácticamente todo ha subido, el encarecimiento no amilana a los consumidores canarios, cuyo gasto estará en torno a la media del resto del país. Eso sí, los comerciantes volverán a llevar a cabo una de las estrategias que ya han repetido en años anteriores: adelantar las rebajas días antes de Reyes para animar incluso a los más reacios a comprar.

De esta manera, casi lo único que empaña las buenas perspectivas del comercio canario esta Navidad es la competencia con el comercio online, que califican de desleal, ya que por compras inferiores a 150 euros no se abona el IGIC. Por eso, las tiendas del Archipiélago intentarán atraer a la clientela con descuentos para tratar que las compras se repartan entre el comercio físico y el electrónico.