Canarias eleva a un 42% su presupuesto de cooperación internacional

Canarias destinará el próximo año 7,7 millones de euros a cooperación internacional, una cuantía que supone un aumento del 42% respecto a los 5,4 millones asignados en el ejercicio actual. Con ello, el Gobierno da continuidad al compromiso expresado por el presidente Fernando Clavijo en la reunión celebrada el 7 de octubre con la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias (CONGDCA), en la que se analizaron las necesidades del sector y la posibilidad de reforzar la estrategia exterior del Archipiélago.

En ese encuentro, Clavijo trasladó a los representantes del tercer sector la intención del Ejecutivo autonómico de aumentar la financiación destinada a proyectos de cooperación en países africanos y latinoamericanos vinculados históricamente con Canarias. A la reunión también asistieron el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo; la directora general de Relaciones con el Exterior, Myossoty Paradelo; y el director general de Relaciones con África, Luis Padilla.

En línea con este compromiso, el proyecto presupuestario de 2026 —actualmente en segunda lectura en el Parlamento— incorpora 7,7 millones de euros para cooperación internacional, frente a los 4,5 millones contemplados en las cuentas del presente año. Dentro de esta cifra, la partida principal corresponde a los fondos de cooperación, que pasan de 3,9 a 5,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 43,3% en un solo ejercicio.

Emergencia humanitaria

Además, el Gobierno autonómico destinará el próximo año a emergencia humanitaria en el exterior 1,7 millones de euros frente a los 1,4 millones asignados en las cuentas de 2025. Supone un incremento de esta partida del 21%, alza que cuatriplica el aumento global del presupuesto de la comunidad autónoma de 2026 (7%).

Las cuentas de cooperación internacional para el próximo ejercicio también incluyen otros dos acuerdos alcanzados por el Gobierno con el tercer sector. En primer lugar, se recuperan los fondos destinados a Educación Ciudadana con un asignación de 300.000 euros. Acción Exterior da respuesta así a una de las principales demandas elevadas por las organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo proyectos de cooperación en países en desarrollo, especialmente en América Latina y África Occidental.

El presupuesto de 2026 duplica asimismo los recursos directos de apoyo a la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias que pasan de 30.000 euros anuales a 60.000 euros tras la petición de ayuda elevada en la reunión de principios de octubre. El Ejecutivo también ha habilitado un refuerzo del apoyo a esta organización del tercer sector en el ejercicio de este año.

Más recursos y políticas

El esfuerzo de Canarias para ayudar a los países en vías de desarrollo se sustenta, además de en los 7,7 millones de cooperación internacional, en otras partidas presupuestarias relevantes. Así, el presupuesto de 2026 recoge 938.014 euros para sufragar la compra de medicamentos en el exterior, 2 millones de euros para alimentos para los más de 60.000 canarios que viven en Venezuela, y 1,5 millones de euros para el seguro médico a los isleños residentes en este país latinoamericano.

Las cuentas diseñadas por el Ejecutivo autonómico para 2026 incluyen además 750.000 euros destinados a la ayuda humanitaria al pueblo saharaui, partida que los grupos que respaldan al Gobierno se han comprometido a elevar durante el trámite parlamentario de enmiendas parciales hasta el millón de euros, cantidad que año tras año se ha consignado en las cuentas regionales para este fin.

Por parte de la Dirección General de Relaciones con África, las cuentas de 2026 vuelven a incluir una partida específica para financiar la segunda edición del proyecto Tierra Firme. Se trata de una iniciativa pionera de formación profesional dual en Senegal, Mauritania y Gambia que se desarrolla desde hace dos años en los principales países de salida de cayucos hacia el Archipiélago para desincetivar la migración.

Nuevo Plan Director

Asimismo, el Gobierno de Canarias ultima la elaboración del nuevo Plan Director de Cooperación plurianual, un texto que se elevará en los próximos meses al Parlamento para su debate y aprobación. El presidente Clavijo garantizó en la reunión de octubre que esta hoja de ruta sobre la política de Canarias en ayudas al desarrollo en el exterior será consensuada con el tercer sector, dialogo considerado por el Gobierno fundamental al ser las ONG quienes mejor conocen las necesidades y demandas de los países en los que Canarias vuelca su ayuda.

La Viceconsejería de Acción Exterior trabaja además en la creación de un Fondo de Cooperación Canario que integre todos los recursos financieros destinados a Cooperación por parte del Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos. Esta medida mejoraría la coordinación de las ayudas y permitiría subvencionar un mayor número de proyectos.