Aviso urgente de la DGT: esta práctica tan común al volante entre los canarios puede costar multas de hasta 500 euros

Durante las horas punta hay determinadas zonas de las Islas Canarias y de España que están congestionadas de tráfico, y eso provoca que muchos conductores opten por realizar maniobras peligrosas para intentar avanzar unos metros. Zigzaguear entre los carriles es una de las más sancionadas, y la DGT la vuelve a situar en el punto de mira por su elevado riesgo de provocar accidentes.

Esta práctica consiste en cambiar de carril constantemente, de manera brusca y sin un objetivo claro, algo que provoca incertidumbre entre el resto de conductores. Según la Dirección General de Tráfico, además de ser una acción agresiva, incrementa significativamente la probabilidad de accidentes, especialmente en cuando el tráfico es denso.

Sanciones

Zigzaguear entre carriles está catalogado como infracción grave, lo que implica una sanción de 200 euros. Si un agente observa a un conductor cambiando de carril de manera repetitiva y sin motivo, lo sancionará en el acto.

Además, cuando los cambios bruscos invaden otros carriles generando un peligro evidente, se puede calificar como conducción temeraria. Este tipo de actitudes al volante se sancionan con 500 euros y seis puntos del carnet de conducir.

El objetivo de Tráfico es reducir al máximo la siniestralidad y garantizar la seguridad vial en todas las carreteras españolas.

Por qué hay que evitar zigzaguear

Realizar este tipo de maniobras durante la conducción, especialmente cuando el tráfico es denso y el resto de conductores tampoco pueden avanzar en su viaje es peligroso porque algún conductor puede estar despistado y realizar este movimiento puede provocar frenadas inesperadas, también la invasión del espacio de otros coches. Además de aumento de estrés, tensión y agresividad al volante.

Incluso dificulta que otros conductores puedan anticiparse a las maniobras, reduciendo el margen de reacción ante cualquier imprevisto en la calzada. "El cambio de carril debe hacerse siempre con prudencia, siguiendo la regla RSM (Retrovisor-Señalización-Maniobra)", indican los agentes de tráfico.

Consejos de la DGT

Para garantizar la seguridad vial y que los conductores realicen una conducción segura, la DGT recuerda estas pautas básicas: