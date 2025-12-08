La Aemet confirma lunes soleado y calima en retirada en Tenerife
Predominio de cielos despejados con temperaturas estables y viento moderado en las islas, según la previsión meteorológica
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un lunes con predominio de cielos despejados en Tenerife, acompañados de calima ligera en altura, que irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día. La nubosidad de evolución afectará de manera puntual al interior de la vertiente norte, mientras que el resto de la isla se mantendrá soleado.
Temperaturas estables y heladas débiles en cotas altas
En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios respecto al domingo, con un ligero ascenso en la vertiente norte y sin variaciones significativas en la sur. No obstante, en cotass altas de las cumbres centrales podrían producirse heladas débiles, especialmente en zonas próximas al Teide.
- Santa Cruz de Tenerife: mín. 17 °C / máx. 23 °C
- Viento: flojo del sureste, modulado por las brisas, con mayor intensidad en costas de la vertiente oeste durante las horas centrales.
- Cotas altas del Teide: viento flojo de componente norte.
Viento y estado del mar
El viento soplará flojo del sureste, modulado por brisas nocturnas, con intervalos más intensos en las costas occidentales. En cuanto al mar, se espera marejadilla o rizada, mientras que en cotas más expuestas podría alcanzarse fuerza 2 a 4, con zonas puntuales de 5 en mar adentro.
Previsión por islas
- Lanzarote y Fuerteventura: cielos despejados con intervalos de nubosidad alta, temperaturas sin cambios y viento flojo de componente sur.
- Gran Canaria: calima ligera en retirada desde la mañana, ascenso ligero de temperaturas en vertiente norte y viento flojo del sureste.
- La Gomera: cielos despejados, calima en retirada y temperaturas estables.
- La Palma: nubosidad escasa en interior, calima ligera en altura en disminución y temperaturas sin cambios o ligeros ascensos.
- El Hierro: despejado, calima ligera en altura y temperaturas estables, con viento flojo del sureste.
