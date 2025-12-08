Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Fake ManagerTiempo en TenerifeFallecidos por el oleaje en TenerifeNuevos servicios de limpiezaLaguna Tenerife - Real MadridTutela menores migrantes
instagramlinkedin

La Aemet confirma lunes soleado y calima en retirada en Tenerife

Predominio de cielos despejados con temperaturas estables y viento moderado en las islas, según la previsión meteorológica

Mapa con la predicción del tiempo para este lunes en Tenerife.

Mapa con la predicción del tiempo para este lunes en Tenerife. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un lunes con predominio de cielos despejados en Tenerife, acompañados de calima ligera en altura, que irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día. La nubosidad de evolución afectará de manera puntual al interior de la vertiente norte, mientras que el resto de la isla se mantendrá soleado.

Temperaturas estables y heladas débiles en cotas altas

En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios respecto al domingo, con un ligero ascenso en la vertiente norte y sin variaciones significativas en la sur. No obstante, en cotass altas de las cumbres centrales podrían producirse heladas débiles, especialmente en zonas próximas al Teide.

  • Santa Cruz de Tenerife: mín. 17 °C / máx. 23 °C
  • Viento: flojo del sureste, modulado por las brisas, con mayor intensidad en costas de la vertiente oeste durante las horas centrales.
  • Cotas altas del Teide: viento flojo de componente norte.

Viento y estado del mar

El viento soplará flojo del sureste, modulado por brisas nocturnas, con intervalos más intensos en las costas occidentales. En cuanto al mar, se espera marejadilla o rizada, mientras que en cotas más expuestas podría alcanzarse fuerza 2 a 4, con zonas puntuales de 5 en mar adentro.

Previsión por islas

  • Lanzarote y Fuerteventura: cielos despejados con intervalos de nubosidad alta, temperaturas sin cambios y viento flojo de componente sur.
  • Gran Canaria: calima ligera en retirada desde la mañana, ascenso ligero de temperaturas en vertiente norte y viento flojo del sureste.
  • La Gomera: cielos despejados, calima en retirada y temperaturas estables.
  • La Palma: nubosidad escasa en interior, calima ligera en altura en disminución y temperaturas sin cambios o ligeros ascensos.
  • El Hierro: despejado, calima ligera en altura y temperaturas estables, con viento flojo del sureste.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
  2. Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
  3. ¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl
  4. El Estado recurre una norma canaria sobre puertos deportivos que Torres aprobó como presidente
  5. Radiografía de la identidad canaria: nos sentimos antes del barrio y de la isla que españoles
  6. Varios microterremotos sacuden Canarias durante la madrugada, según el IGN
  7. Fallece Ramón Trujillo, uno de los padres fundadores de la Academia Canaria de la Lengua
  8. Transparencia ya avisó en 2023 que existían en Canarias ‘ayudas covid’ sin justificar

Nueva fricción con Madrid: los menores se van pero los tutela Canarias

Nueva fricción con Madrid: los menores se van pero los tutela Canarias

La Aemet confirma lunes soleado y calima en retirada en Tenerife

La Aemet confirma lunes soleado y calima en retirada en Tenerife

El SMI podría subir 90 euros en 2026: el anuncio de Yolanda Díaz que beneficiaría a miles de canarios

El SMI podría subir 90 euros en 2026: el anuncio de Yolanda Díaz que beneficiaría a miles de canarios

Aviso urgente de la DGT: esta práctica tan común al volante entre los canarios puede costar multas de hasta 500 euros

Aviso urgente de la DGT: esta práctica tan común al volante entre los canarios puede costar multas de hasta 500 euros

Los multipropietarios acaparan más del 20% de la oferta de vivienda en Canarias

Los multipropietarios acaparan más del 20% de la oferta de vivienda en Canarias

Un lugar para «ponerse bueno» y no tener miedo: así es la Unidad de Reumatología Pediátrica del HUC

Un lugar para «ponerse bueno» y no tener miedo: así es la Unidad de Reumatología Pediátrica del HUC

Fallece Ramón Trujillo, uno de los padres fundadores de la Academia Canaria de la Lengua

Fallece Ramón Trujillo, uno de los padres fundadores de la Academia Canaria de la Lengua

Los médicos canarios se suman esta semana a la huelga nacional contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio

Los médicos canarios se suman esta semana a la huelga nacional contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio
Tracking Pixel Contents