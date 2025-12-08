La Aemet confirma lunes soleado y calima en retirada en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un lunes con predominio de cielos despejados en Tenerife, acompañados de calima ligera en altura, que irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día. La nubosidad de evolución afectará de manera puntual al interior de la vertiente norte, mientras que el resto de la isla se mantendrá soleado.

Temperaturas estables y heladas débiles en cotas altas

En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios respecto al domingo, con un ligero ascenso en la vertiente norte y sin variaciones significativas en la sur. No obstante, en cotass altas de las cumbres centrales podrían producirse heladas débiles, especialmente en zonas próximas al Teide.

Santa Cruz de Tenerife: mín. 17 °C / máx. 23 °C

mín. 17 °C / máx. 23 °C Viento: flojo del sureste, modulado por las brisas, con mayor intensidad en costas de la vertiente oeste durante las horas centrales.

flojo del sureste, modulado por las brisas, con mayor intensidad en costas de la vertiente oeste durante las horas centrales. Cotas altas del Teide: viento flojo de componente norte.

Viento y estado del mar

El viento soplará flojo del sureste, modulado por brisas nocturnas, con intervalos más intensos en las costas occidentales. En cuanto al mar, se espera marejadilla o rizada, mientras que en cotas más expuestas podría alcanzarse fuerza 2 a 4, con zonas puntuales de 5 en mar adentro.

Previsión por islas