Fallece Ramón Trujillo, uno de los padres fundadores de la Academia Canaria de la Lengua

El lagunero Ramón Trujillo Carreño, padre fundador de la Academia Canaria de la Lengua, ha fallecido este fin de semana a los 94 años. El catedrático emérito de la Universidad de La Laguna (ULL) en el área de Gramática General y Crítica Literaria, así como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) fue una de las personas que más contribuyó en su vida académica a modernizar los estudios del lenguaje, abanderó los estudios del silbo canario y se convirtió en el mayor defensor de la modalidad lingüística del español de Canarias.

Nacido en La Laguna en 1931, Trujillo dedicó gran parte de su carrera a indagar y reconocer las formas lingüísticas que caracterizan el lenguaje canario. Una de sus obras más conocidas, sin embargo, trata de una de las formas de comunicación más peculiares del Archipiélago: el silbo gomero. Su obra El silbo gomero. Análisis lingüístico (1978) sentó las bases de estudio de esta práctica a nivel internacional cuyos esfuerzo se cristalizaron, años más tarde, en la declaración de esta forma de comunicación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Defensor del canario

Entre los muchos hitos de su carrera destaca la fundación y presidencia de la Academia Canaria de la Lengua entre el 2000 y el 2009. Junto a Antonio Lorenzo Ramos, Marcial Morera Pérez, Francisco Navarro Artiles, Manuel Padorno Navarro, y José Antonio Samper Padilla, Trujillo defendió la necesidad de otorgar entidad propia al español de Canarias.

Sus compañeros de la Academia Canaria de la Lengua, muchos de los cuales son sus discípulos, han manifestado durante este fin de semana el dolor y pesar que les produce su desaparición, a la par que transmiten su más sentido pésame a sus familiares y amigos. Mismo mensaje llega desde la Universidad de La Laguna, institución a la que estuvo vinculado desde mi joven.

El amor por las letras

No en vano, su padre Ramón Trujillo Torres, fue uno de los primeros profesores de la Facultad de Ciencias, catedrático de Química de dicha universidad y miembro de la Real Academia de Ciencias. Gracias a esta vinculación y una bien nutrida biblioteca paterna, no es de extrañar que Ramón Trujillo Carreño se convirtiera en un amante de las letras.

El lagunero creció convirtiéndose en un apasionado lector con un pensamiento forjado en un ambiente familiar caracterizado por el librepensamiento, el republicanismo y la intelectualidad. Sus estudios los realizó en el Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife, y cuando éste cerró sus puertas, tras la derrota de Alemania en la 2ª Guerra Mundial, siguió estudiando en el instituto de Santa Cruz.

Obligado por las expectativas familiares, Trujillo Carreño acabó la carrera de Derecho e incluso trabajó como pasante. Sin embargo, tras la muerte de su padre, decidió emigrar a Venezuela donde trabajó como profesor con la idea de ahorrar dinero y volver a la isla. Creó así vínculos con la octava isla que no dejó de recordar durante toda su vida.

Muy querido en la ULL

A su regreso a la isla fundó junto con Antonio Castro el Colegio Montessori, en un trabajo que compatibilizó con sus horas como docente con los estudios de Filosofía y letras en la universidad lagunera. La ULL recuerda que Trujillo "era una persona muy querida en la Facultad de Humanidades". Tal es así que en 2015 se renombró un aula con su nombre, a propuesta del Departamento de Filología Española. Trujillo fue además el artífice de la Escuela de Semántica de La Laguna, y forjó una fructífera estela de discípulos centrada en el análisis semántico-gramatical del lenguaje.

La creación del Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello, en 1976, fue también una propuesta del profesor Trujillo. Hoy este centro -del que fue nombrado director honorario- cuenta con una treintena de profesores investigadores de la universidad pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento y departamentos, una decena de alumnas y alumnos de doctorado y varios investigadores asociados de otras universidades nacionales e internacionales.

Ramón Trujillo Carreño también colaboró en diversas ocasiones con el periódico El Día (del grupo Prensa Ibérica). En concreto, entre 2008 y 2014 fue uno de los integrantes del jurado del Premio de Periodismo Leoncio Rodríguez. En una entrevista a este periódico Trujillo reflexionaba sobre el español afirmando que "el español no es propiedad de los canarios, los catalanes o los andaluces. Tampoco es algo exclusivo de los españoles, los argentinos o los ecuatorianos... Los dueños del español son todas las personas que lo hablan desde hace siglos".