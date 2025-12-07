Un canario marca un precedente en los Premios ASEDIE 2025, al competir junto a grandes instituciones públicas nacionales y quedar finalista con un proyecto personal

El proyecto denominado Analizador Mediante Inteligencia Artificial de Datos Abiertos, desarrollado por el tinerfeño Roberto Rodríguez, ha sido reconocido como finalista en los Premios ASEDIE 2025 en la categoría Impulsando la Economía del Dato.

La candidatura de Roberto Rodríguez destaca por ser la primera presentada por una persona física que alcanza la fase de finalista en estos premios, habitualmente dominados por administraciones públicas, universidades y proyectos institucionales. En esta edición, su propuesta compitió en la categoría "Impulsando la economía del dato" junto a la Comunidad Foral de Navarra y UniversiDATA, referentes consolidados en el uso y la gestión de datos abiertos, donde finalmente se le otorgó el premio a UniversiData.

ASEDIE ha confirmado que, salvo una mención honorífica otorgada en 2022, no existen precedentes de una candidatura individual entre los finalistas.

La herramienta de Roberto Rodríguez permite analizar conjuntos de datos abiertos mediante inteligencia artificial y formular preguntas en lenguaje natural, facilitando la interpretación de la información pública sin necesidad de conocimientos técnicos. Su objetivo es acercar el open data a perfiles no especializados y explorar nuevas vías para comprender mejor la información que administraciones y organismos publican en sus portales.

“Es un proyecto muy sencillo y todavía en fase inicial. Lo desarrollé como un ejercicio personal para explorar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a que los datos públicos sean más accesibles. Con las herramientas disponibles hoy en día, podemos abrir muchas puertas para mejorar la comprensión de la información pública”, señala Roberto Rodríguez.

El jurado ha valorado el enfoque práctico de la herramienta y su capacidad para ofrecer una vía alternativa y accesible para interactuar con los datos abiertos, un elemento clave para impulsar la transparencia y la reutilización de la información pública en España.