Canarias redobla vínculos con Venezuela
El Gobierno de Canarias mantiene contacto constante con entidades canarias y la delegación autonómica en Caracas para monitorear la situación de los residentes en Venezuela
Desde la Viceconsejería de Acción Social del Gobierno de Canarias siguen de cerca la situación de los canarios residentes en Venezuela. Su responsable, José Luis Perestelo, explica que mantienen un "contacto permanente" tanto con la delegación del Ejecutivo autonómico en Caracas como con las más de cincuenta entidades canarias presentes en el país.
En estas circunstancias especiales en las que se encuentra Venezuela tras las recientes advertencias de Donald Trump –el cierre del espacio aéreo venezolano, la posibilidad de ataques contra redes del narcotráfico y una presión que crece cada día– el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo una reunión telemática con los responsables de las entidades y fundaciones canarias en el país.
Asegurar la atención social
"El encuentro tuvo el objetivo de trasladar nuestra cercanía en estos momentos de tensión, evaluar la situación sobre el terreno y coordinar un plan de comunicación y seguimiento con la comunidad canaria, es decir, asegurar la continuidad de la atención social a la comunidad canaria residente en Venezuela", señala.
Perestelo insiste en que no quiere alimentar escenarios hipotéticos ni alarmistas. "Estoy convencido de que no va a pasar nada, de que habrá un entendimiento cordial y dialogado, y de que todo se resolverá por la vía del diálogo", afirma. No concibe una respuesta que implique la pérdida de vidas humanas.
Recuerda, además, que el Gobierno canario tiene activados todos los mecanismos de comunicación y coordinación habituales y que trabajan en sintonía con la política exterior española. "La embajada y el Consulado General en Caracas son los representantes de los intereses de los ciudadanos españoles en el país, y mantenemos con ellos una conexión constante", añade.
