Aviso a todos los conductores canarios: el Gobierno examinará todos los vehículos para confirmar que cumplen con este requisito fundamental de la DGT

La Dirección General de Tráfico ha intensificado los controles de inspección sobre los vehículos, pero en este caso no es para revisar si los conductores tienen la baliza V-16 que será obligatoria a partir de 1 de enero de 2026. El motivo de esta campaña de seguridad es que los automóviles cumplan con un reglamente vigente.

A partir de ahora, el Gobierno revisará todos los coches para confirmar que se cumple el requisito fundamental de la DGT.

Este es el requisito imprescindible para la DGT

La Inspección Técnicas de Vehículos tiene como objetivo garantizar la seguridad tanto de los ocupantes del vehículo como del resto de conductores que circulen por la calzada. No se puede circular con la ITV caducada bajo ningún concepto, incluso si tiene una cita programada en los últimos días. La única excepción que hacen los agentes de tráfico es si en ese momento te diriges a una estación a pasarla.

Por este motivo, el Gobierno ha reforzado los controles de las pegatinas de la ITV, y a través de la DGT, se han intensificado los controles para que la pegatina esté en vigor y en un lugar visible. Tampoco se puede hacer una colección de este requisito, es decir, cada vez que se pase la inspección técnica se debe renovar la pegatina.

De momento, las pegatinas de la ITV siguen siendo obligatorias para todos los conductores canarios y del resto del país.

Los fallos más comunes que hace suspender al ITV

La mayor parte de los suspensos en la ITV se debe al estado del vehículo. Según los operadores técnicos, la iluminación representan uno de los defectos más frecuentes en las inspecciones: bombillas fundidas, faros desajustados, iluminación insuficiente o intermitentes que no funcionan correctamente.

Revisar los sistemas de iluminación antes de la revisión es fundamental para superarlas sin problemas. También es importante mantener los faros limpios y en buen estado, ya que un cristal deteriorado afecta directamente a la visibilidad.

Otro de los fallos más comunes son los neumáticos desgastados, fuga de líquidos o problemas en los frenos. Todos estos desperfectos implican un suspenso porque son riesgos para la seguridad vial. Lo aconsejable es llevar el coche a un taller para que le haga una revisión antes de llevarlo a la ITV.

Sanciones por conducir con la ITV caducada

La DGT se pone seria si los conductores no cumplen con la ITV y las multas son elevadas. Circular con la ITV caducada implica una multa mínima de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir. Si la situación se prolonga hasta un año o más, la sanción asciende a 500 euros. Además, uno de los aspectos más destacable y a tener en cuenta y es que, en caso de accidente con la ITV caducada, el seguro puede negarse a cubrir los datos por motivo de inseguridad.

Según los datos oficiales de la DGT en 2022, circular con la ITV caducada o no superada fue una de las infracciones más habituales en España. Lo mejor para evitar estas sanciones es solicitar cita con antelación en las estaciones de ITV.